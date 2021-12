Hugh Elliot: "Quienes tienen una responsabilidad pública tienen una obligación legal y moral de dar ejemplo"

Boris Johnson no vive sus mejores días al frente del gobierno británico. A la gestión de la pandemia se unen varios escándalos relacionados con supuestas fiestas privadas en Downing Street en pleno confinamiento en las Navidades pasadas. El primer ministro ha reiterado que se trataban de reuniones de trabajo, pero el revuelo en Reino Unido es enorme. Además, pese a que el país crece a un buen ritmo teniendo en cuenta la situación sanitaria, los problemas de suministros y de falta de mano de obra se agravan. Con esto como telón de fondo, esta noche hablamos con Hugh Elliot, embajador de Reino Unido en España.

Las polémicas de Johnson

Yo creo que está haciendo un trabajo impresionante en una situación extremadamente complicada. Lo vemos también en España. Los retos son complejos y tengo muchísima admiración por todos los esfuerzos de llevar a buen puerto esa gestión. Con la variante ómicron de por medio hemos conseguido vacunar a casi la mitad de los mayores de 18 años con tercera dosis. Ese tipo de logro, que es preservar la salud de las personas, es lo importante.

El primer ministro ha anunciado que hay una investigación en marcha y habrá que ver cuáles son las conclusiones. Es muy importante para todos respetar las normas y estamos intentando hacerlo. Yo creo que las personas que tienen una responsabilidad pública tiene una obligación legal y moral de dar ejemplo.

El brexit y las relaciones con España

Siempre hemos dicho que esas negociaciones deben llegar a buen puerto, especialmente con el tema de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Esa es la base política de la estabilidad en la isla. Es lo que todos queremos y que las negociaciones hagan frente a las necesidades que sean.

Yo creo que tenemos que enfocarnos en llegar a una solución. Las negociaciones durante el otoño han sido muy positivas. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que tengan éxito y tengo confianza en que podamos llegar a un acuerdo que consiga el objetivo.

Tenemos un panorama mundial donde hay que trabajar conjuntamente. Estamos trabajando de una forma muy alineada con España. El acuerdo sobre Gibraltar se logró a última hora después de muchas negociaciones.

He notado una evolución positiva en las relaciones entre España y Reino Unido. Por ejemplo en la organización de la COP26. En casi todos los detalles hemos trabajado con España para intereses comunes, la lucha contra el terrorismo, la agenda de la OTAN, estamos muy alineados con España. Somos países con historias muy parecidas y con una visión del mundo muy abierta, enfocada en la libertad, en la promoción de los derechos humanos que son muy compartidos.

La inmigración

El tema de la inmigración irregular es muy complejo de gestionar. Lo sabe muy bien España. Lo sabemos nosotros por la inmigración a través del Canal de la Mancha. Es otro de los ámbitos en el que estamos compartiendo visiones y experiencias y cómo gestionar uno de los grandes retos del siglo XXI.

Yo creo que tenemos todos los mismos intereses en este tema. Lo primero es salvar vidas. Tenemos que hacer que la gente no ponga en riesgo su vida. Estamos luchando contra los grupos criminales para intentar hacer que no pasen estas cosas. No creo que la colaboración se vea mermada por ser miembros o no de la UE.

Reino Unido y los problemas de suministro

En Reino Unido estamos enfocados en cómo reactivar la economía, tenemos una agenda de inversión muy importante, tenemos un crecimiento económico muy grande y precisamente de lo que se habla en el país es el resultado del éxito: la escasez de mano de obra y la pandemia. Ha habido ciertos problemas de suministro y mano de obra por efecto de la pandemia y el crecimiento económico después de la caída del año pasado. Somos víctimas de nuestro propio éxito.

Sobre España

Me sigue fascinando la hospitalidad de la gente, la espontaneidad y yo creo que una actitud donde los españoles aparecen en el ránking de felicidad. Sabéis combinar el ocio y el trabajo con un equilibrio muy sano.

Yo creo que es muy importante vivir el momento. Si algo nos ha enseñado la pandemia es eso, también apreciar los gestos de amistad y amabilidad y lo hemos visto más que nunca en los servicios sanitarios. Espero que todas las sociedades guardemos la memoria de lo que es el valor del servicio público.

Recibo más llamadas de España que de Reino Unido. Mi trabajo está enfocado aquí. Trabajo con ciudadanos británicos que viven aquí.

El trabajo en una embajada

En las embajadas trabajamos para nuestros ciudadanos para que hagan sus vidas, trabajamos con nuestras empresas y con nuestros gobiernos para hablar sobre las amenazas y retos, también promover una agenda basada en valores comunes.