Jorge Cuevas, psiquiatra, sobre la salud mental: "La pandemia ha manifestado muchas vergüenzas del sistema"

La salud mental es parte de la salud. Un mensaje simple pero potente ha centrado la edición número 30 de 'La Marató', que se ha celebrado el 19 de diciembre en TV3 y Catalunya Ràdio. El espacio tiene un doble objetivo, recoger dinero para proyectos de investigación, por un lado, y romper estigmas y tabúes sobre los trastornos mentales. Desde la primera edición, se han recaudado más de 200 millones de euros fruto de donaciones particulares para investigar todo tipo de enfermedades. Se ha asomado a La Ventana uno de los participantes: el doctor Jorge Cuevas, Coordinador Hospitalización y urgencias de Psiquiatría del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

El lado bueno de la pandemia

“Después de la pandemia, el tema de la salud mental ha salido a flote y, por desgracia, ha puesto de manifiesto muchas de las vergüenzas de nuestro sistema en cuanto a la atención que brindábamos”, ha lamentado al comienzo de su intervención. No obstante, ha puesto en valor todo lo que ha hecho TV3 y La Marató, especialmente por su enfoque.

Acompañar a una persona que sufre alguna enfermedad relacionada con la salud mental es una de las grandes incógnitas, a lo que Cuevas ha explicado: “Es difícil para la población saber dónde está la línea entre lo normal y lo patológico. Es muy importante el trabajo de divulgación y hacer una psicopedagogía para que la gente sepa sobre los trastornos mentales”. El insomnio, la falta de apetito y comentarios como “no valgo para nada” o “me gustaría desaparecer” son algunos de los síntomas a tener en cuenta, según el psiquiatra.

La importancia de estar bien

“El hecho de poseer una buena salud mental permite disfrutar mejor de los momentos placenteros, de la actividad laboral, de ocio… y hace que se focalice mucho menos cualquier dolencia física”, ha recalcado. Con España a la cola en medidas de salud mental, el experto ha comentado cuáles podrían ser, a pesar de “un sistema lento y oxidado”: “Hay que implicar a todas las instituciones, porque es realmente un problema de calado que nos va la vida en ello como país”.

“Esto puede pasarle a cualquiera. Es verdad que hay personas con vulnerabilidad genética que, cuando aparece un estrés potente, ayuda a que aparezcan síntomas de enfermedades mentales”, ha explicado Cuevas. No obstante, ha recalcado que estos genes no son “estancos”, y que “si no nos formamos de manera madura, más probable será que aparezcan estos síntomas”.