Carmina Barrios y la divertida anécdota de la videollamada con su hijo militar

Carmina Barrios, actriz y madre de los actores Paco León y María León, ha sido la invitada al último programa de Buenisimo bien. La entrevistada ha dejado divertidos momentos gracias su salero y a su buen humor. Los presentadores del programa, Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez, no han podido contener las risas mientras la actriz contaba alguna que otra anécdota.

"Vamos a conectar con un miembro de la realeza", comenzó diciendo Manuel Burque. "No, no es Juan Carlos I, pero es la reina de España", continuó Quique Peinado, ”Carmina Barrios, ¿cómo estás?”, añadió. "Estupendamente, como el jamón, cada vez mejor", contestó bromeando la actriz entre las risas de los presentadores mientras se encedía un cigarro. "Dios mío Carmina eres la mejor", respondió Henar Álvarez.

A pesar de las dificultades técnicas de la llamada, Carmina hizo que los presentadores no pudiesen ocultar la sonrisa mientras contaba la historia de cuando llamó por vídeo, durante unas navidades, a su hijo militar que estaba en Turquía. "Yo hacía la videollamada con las claves que me decía mi nuera y ahora resulta que me equivoqué y me salió un moro y yo me creí que era un amigo de mi hijo y le dije ‘¿Tú que eres amigo de mi hijo?’ Y me dijo 'Che'. Se bajó los pantalones y me enseño toda la churra", comenzó contando la anécdota Carmina haciendo reír sin parar a los presentadores del programa.

“O sea, ya no es ni fotopolla, ahora es videopolla en directo", respondió sorprendida Henar Álvarez. "Como yo me equivoqué, él diría ‘Esta mujer ¿qué coño quiere? Pues le voy a enseñar la churra’. Y me la enseñó, y digo ‘Este no es amigo de mi hijo’", continuó relatando la actriz. "Y ya se puso a disimular diciendo ‘¡Ay que me he equivocado!’ y digo ‘Hijo pues lo podías haber dicho’", terminó de contar la divertida anécdota Carmina. "Era grande, se bajó los pantalones, se dejó caer aquello y digo 'Coño, ¿dónde va a llegarle?'", añadió sin poder contener la sonrisa. "Me estaba dicendo ‘Jesusito de mi vida, eres niño como yo, tómalo, tuyo es, mío no’", bromeó entre risas la actriz haciendo que todos estallaran en carcajadas.

Paco León y María León

Los presentadores hablaron de la belleza de los hijos de Carmina, Paco León y María León, y le preguntaron que cuál de sus dos hijos le parecía más guapo y ella respondió claramente que "tan jodío es enero como febrero". Aunque Henar Álvarez lo tuvo claro y recordó cuando Paco León se abrió una cuenta en TikTok "haciendo un baile con un chándal". "Me lo sé de memoria, me he visto ese vídeo más veces que El Padrino. Una maravilla de verdad", confesó la presentadora.

"Buenos genes, ¿eh Carmina?", bromeó Manuel Burque. "Mi niño y mi niña es para comérselos a los dos, desde el último rizo hasta la uña del pie. Con eso te lo digo todo", respondió la actriz. "Cuando me decían 'Uy, uy, que guapos son tus hijos, tú eres más feilla, más fea' ¿Tú sabes lo que yo les contestaba? 'Yo seré más fea, pero tengo un coño que me hermosea'", contó Carmina entre las inevitables carcajadas de los presentadores.