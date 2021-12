Lágrimas, abrazos y reencuentros: así es el emocionante tráiler de 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'

Después de la confirmación sobre la vuelta de 'Harry Potter' con una producción que reúne a varios actores que dieron vida a los personajes de la mágica saga, ahora HBO Max ha publicado el tráiler que avanza qué podremos ver en 'Regreso a Hogwarts'.

La reunión, que se estrena en la plataforma audiovisual el próximo 1 de enero coincidiendo con Año Nuevo, contará con los principales personajes de las película: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (Harry, Hermione y Ron). Pero también con Chris Colombus, director de las ocho entregas.

Risas, lágrimas, abrazos y reencuentros es lo que deja entrever el tráiler que ha lanzado la plataforma como aperitivo de lo que podremos disfrutar a partir de la semana que viene. "Parece que fue ayer y fue hace muchísimo tiempo", dice Emma Watson, mientras se vuelve a ver las caras con Tom Felton (Draco Malfoy).

También dejan hueco para las anécdotas: Ralph Fiennes cuenta cómo sus sobrinos le animaron para que aceptase el papel de Voldemort, el malvado de la saga, en las películas. "Me hace sentir bien, os he visto crecer y he visto cada fase de vuestra vida", reconoce Rupert Grint.

"Somos familia y siempre seremos parte de la vida de los demás", añade en una escena donde aparece junto a sus dos fieles compañeros de rodaje. 'Regreso a Hogwarts' es ya, sin duda, una de las producciones más esperadas del próximo 2022. Constará de cuatro entregas y la actriz Helen Mirren será su presentadora.