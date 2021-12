Carlos Sainz avisa para su próximo Dakar: "Va a haber que tener más paciencia de lo normal"

A sus 59 años de edad, Carlos Sainz afronta un nuevo Rally Dakar que dará comienzo el próximo 2 de enero y que finalizará el 14 del mismo mes. Con el título de 2020 aún en la retina, el madrileño llega a la cita con un coche completamente diferente: eléctrico y con un cambio de marca, y es que su nuevo vehículo será de Audi.

Junto a José Antonio Ponseti y Manu Carreño, Sainz repasa sus sensaciones de cara a esta cita tan importante para él. Además, analiza cómo ha ido el estreno de su 'docuserie' y se atreve a valorar cómo ha sido el año de su hijo, Carlos Sainz Jr., en la escudería Ferrari de Fórmula 1.

¿Cómo estás?

"Con ganas de ir ya. El Dakar como es anual hace larga la espera. Nos hubiera gustado que hubiese sido más de un año porque vamos algo apurados con el coche".

El coche es 100% eléctrico y tiene detrás el esfuerzo de una marca como Audi

"Es un desafío muy grande. Con esta nueva tecnología hubiese sido de ciencia ficción hace años. Esto también hace que me anime a correr el Dakar un año más".

¿Cómo se adapta a las dunas del desierto?

"Hay que especificar que es un coche 100% con motorización eléctrica, pero luego hay un motor de explosión que es lo que recarga las baterías. Entre unas cosas y otras, lleva un motor que hace de generador. Es mucho más complicado, con un montón de sensores y lógicamente hay más cosas que pueden fallar".

¿Tienes opciones de ganar o son inferiores a las de otros años?

"Como las pruebas se han retrasado tanto, había previsto hacer una carrera como preparación y se han ido retrasando. Vamos a ir al Dakar sin competir, por lo que hasta que no lleguemos a la primera prueba no vamos a saber. Por otro lado, yo creo que es un año para seguir disfrutando, que es lo que más me apetece. Sin embargo, yo pienso que va a haber que tener más paciencia de lo normal".

Hace poco se estrenó una 'docuserie' sobre ti. ¿Qué tal ha ido?

"La gente cuando viene a decirme algo siempre es positivo, pero imagino que habrá de todos los gustos. Lo que sí es cierto es que una vez que lo ves siempre echas de menos contar algunas cosas o que aparezca cierta gente. Al final, el tiempo también marca un poco cuántos documentos puede salir".

Has abierto las puertas de tu casa, eso ha sido una gran sorpresa para todos

"Ha sido una decisión, quizá la más difícil para mí cuando se me plantea, el hecho de cómo enfocarlo. Esa decisión tuve que compartirla con el resto de la familia y al final ellos también son parte de mi vida. En cuanto al Dakar, cuando me veo en él, me veo un poco enfadado por cómo van las cosas, me da rabia dedicarle tanto tiempo".

Entonces, este no es el último, ¿no?

"Te voy a contestar lo mismo que en el documental. Me preguntaré si me he divertido y he disfrutado, si he sido competitivo, si me ha compensado... Hay una serie de reflexiones que uno tiene que contestarse a sí mismo y ser honesto. Si esas cosas son positivas, probablemente puede haber otro".

¿Qué valoración haces de Carlos Sainz Jr. en Fórmula 1?

"Quizá mi opinión no puede ser del todo objetiva. Yo creo que ha sido un superaño, de menos a más. Cuando fichó por Ferrari, dije que sorprendería a más de uno y pienso que así ha sido. A él lo veo contento y al equipo también. A ver si el año que viene Ferrari hace un coche competitivo con esta nueva normativa".