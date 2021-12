"Daba la sensación de que no nos podía pasar nada": Carlos Marañón se emociona al recordar una imagen especial

El periodista Carlos Marañón será una de otras tantas personas que no podrá sentarse a la mesa con todas las personas que le gustaría en las clásicas comidas y cenas navideñas que se celebrarán próximamente en todo el país. A pesar de que ha recibido la visita de sus suegros, a quienes les agradece todo lo que le están ayudando a afrontar estos duros momentos, Marañón echará en falta a su mujer Elena Taboada, quien fallecía el año pasado como consecuencia de un cáncer.

¿Cómo se gestiona la muerte de un ser querido en momentos tan especiales como la Navidad? Según explica el escritor Sergio del Molino, quien perdió hace ya varios años a su hijo Pablo cuando apenas tenía dos años, no existe un patrón a seguir común para todo el mundo. Y es que, cada cual vive el duelo a su manera. Mientras que la también periodista Mariola Cubells reconoce que la risa le parece terapéutica para afrontar pérdidas tan dura como la de su "amiga del alma", Carlos Marañón prefiere refugiarse en sus hijos y en una imagen muy especial.

" Cuando Elena estaba enferma, teníamos una imagen que usábamos mucho"

Después de que Carles Francino le preguntara si recurre a menudo a la risa para afrontar este tipo de situaciones, Marañón asegura que prefiere refugiarse en sus tres hijos pequeños. De hecho, tiene una imagen muy especial en la retina a la que siempre recurre para refugiarse: "Cuando ya Elena estaba enferma, teníamos una imagen que usábamos mucho que era cuando íbamos los cinco en el coche. Cuando íbamos era una sensación de que no nos podía pasar nada".

Tras la muerte de su mujer, Marañón reconoce que la situación ha cambiado, pero que la imagen es bastante parecida a la de aquel entonces. A pesar de que Elena ya no se encuentre en ese coche, el periodista se resguarda en esa fotografía cada vez que quiere protegerse de algo. Ahora ya no son cinco, sino cuatro las personas que están resguardadas y a las que no les puede pasar nada mientras estén en su interior.

Cómo gestionar la pérdida en momentos como la Navidad: estos son los consejos de Jesús de la Gándara

En declaraciones a Carles Francino, el jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, Jesús de la Gándara, ha reconocido que en estas fechas tan señaladas es muy importante invertir emocionalmente en aquellas personas que están más vinculadas con la pérdida de un ser querido para ayudarles a afrontar este tipo de situaciones: "Hay que hacerlo desde el amor. Se hace con entrenamiento de ese amor. No me refiero al amor cordial, sino al empático, al familiar, al de comer juntos, que es donde se encuentra realmente el consuelo".

Después de escuchar la historia de Carlos Marañón, Jesús de la Gándara le ha recomendado que invite a alguien a ocupar esa silla vacía que ha dejado Elena y que comparta la cena con la misma: "Compartir es un signo de amor para la persona que se ha ido y para los que se quedan". Después de hablar sobre la importancia de charlar con alguien que no lo está pasando bien, el psiquiatra ha recordado que el apoyo emocional resulta clave especialmente en estas épocas del año tan familiares.