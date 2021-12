Cómo gestionar la muerte de un ser querido en momentos tan especiales como la Navidad

Dentro de apenas unos días comienzan las siempre esperadas Navidades. Una época del año en la que aprovechamos para reunirnos a cenar con esas personas a las que queremos, pero en la que siempre echamos de menos a alguien a la hora de sentarnos a la mesa. Sobre este eje parte el segundo capítulo de Profunda Mente, en el que tratamos sobre la gestión del duelo con personas que han pasado por esta situación en el pasado y lo volverán a hacer esta misma semana en las tradicionales cenas navideñas.

En declaraciones a Carles Francino, el jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, Jesús de la Gándara, ha reconocido que en estas fechas tan señaladas es muy importante invertir emocionalmente en aquellas personas que están más vinculadas con la pérdida de un ser querido para ayudarles a afrontar este tipo de situaciones: "Hay que hacerlo desde el amor. Se hace con entrenamiento de ese amor. No me refiero al amor cordial, sino al empático, al familiar, al de comer juntos, que es donde se encuentra realmente el consuelo".

"C ompartir es un signo de amor para la persona que se ha ido"

Y es que, tal y como explica el psiquiatra, las palmaditas en la espalda o los consejos para sobrellevar una pérdida no son más que un rito social que no nos lleva a nada. No así los rituales, pues considera que pueden ser muy útiles para afrontar una pérdida. Algo que ha demostrado Mariola Cubells, quien reconoce que lleva ocho meses vistiendo algo de su recientemente fallecida amiga Eva. Por esa misma razón, y poniendo como ejemplo el caso del periodista Carlos Marañón, que pasará esta semana las que serán sus segundas Navidades sin su esposa Elena Taboada después de que esta falleciera como consecuencia de un cáncer, Francino le ha preguntado al psiquiatra si su invitado debería poner una silla vacía en la mesa en las cenas navideñas.

Después de explicarle que tiene que leerle un cuento que le va a regalar en cuanto termine el programa, Jesús de la Gándara le ha recomendado que invite a una persona a que ocupe esa silla vacía y que comparta la cena con la misma: "Compartir es un signo de amor para la persona que se ha ido y para los que se quedan". Después de hablar sobre la importancia de charlar con alguien que no lo está pasando bien, el psiquiatra ha recordado que hasta hace bien poco celebraba una consulta por estas fechas con personas para que hablaran sobre su duelo.

" A mí hablar y llorar me hace mucho bien"

Tras hablar sobre los casos tanto de Sergio de Molino como de Mariola Cubells, el psiquiatra reconoce que la fase del duelo que está viviendo Carlos Marañón es todavía anterior a las de sus compañeros: "Se puede estar en duelo y no estar en triste. La tristeza del duelo puede ser alegre. Pero cuando al duelo se le duele la angustia, no puedes ponerte alegre y eso es lo que tienes que recuperar".

El periodista está de acuerdo con las declaraciones del psiquiatra y reconoce que el hecho de que hayan venido sus suegros a verle en estas fechas tan señaladas le está ayudando mucho estos días: "Otra forma es ver cómo alrededor tuyo la gente, en este caso mi suegro, lleva el duelo de forma diferente. Como no es igual a la tuya, y crees que la tuya es la buena, también es un choque duro. A mí hablar y llorar me hace mucho bien".