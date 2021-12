"El día del funeral ya te están pidiendo que te animes": el alegato de Sergio del Molino a favor del duelo

Vivimos en la era de la inmediatez. Una época en la que queremos todo cuanto antes y en la que no concebimos aquello que requiera su tiempo como, por ejemplo, la gestión del duelo. Así lo explica el periodista y escritor Sergio del Molino en el segundo capítulo de Profunda Mente, donde ha defendido frente a Carles Francino la importancia de vivir las diferentes etapas del luto tras la muerte de un ser querido como, por ejemplo, la de su hijo Pablo, quien fallecía cuando apenas tenía dos años por leucemia.

A pesar de que en esos momentos estás viviendo de lleno tu propia angustia y tu propio dolor por la pérdida de un ser querido, el periodista reconoce que en la actualidad existe una presión desde fuera para que te recuperes cuanto antes. Bajo su punto de vista, la desaparición del luto y todos aquellos rituales que hablaban sobre la importancia de ir gestionando la tristeza por plazos ha provocado que hayamos perdido la capacidad de entender a las personas que está pasando por esta situación.

Sergio del Molino y su defensa al duelo: "El mismo día del funeral ya te están dando palmadas en la espalda"

Después de asegurar que esa presión llega a ser incluso asfixiante en algunas ocasiones, Sergio del Molino ha recordado que a día de hoy hay quienes te piden que te animes en el mismo entierro de tu ser querido: "El mismo día del funeral ya te están dando palmadas en la espalda y te están diciendo que te animes". Una presión tan grande que le llevó a recluirse en la literatura para poder gestionar su dolor en paz.

El escritor recuerda que tras la muerte de su hijo se encerró a escribir para, entre otras cosas, que el mundo le dejara en paz y pudiera así gestionar el luto de la manera que el lo creía conveniente: "Quería que me dejaran vivir mi dolor tranquilamente sin que me sacaran para ir al cine, me dijeran 'anímate', 'tienes que sonreír' o 'tienes que volver a tu vida". Sergio del Molino prefirió encapsularle a tener que olvidar cuanto antes: "Esa fue mi estrategia de caparazón para dejar fuera al mundo. Yo tenía ese recurso".

"Las hazañas y los sacrificios a lo largo de la historia se han hecho principalmente por los hijos"

Después de que la también periodista Mariola Cubells reconociera frente a Carles Francino que la muerte a la que más miedo tiene es a la de su propia hija, Sergio del Molino ha asegurado que el amor por los hijos es de otra dimensión: "Entre mis aficiones raras está la de leer correspondencia histórica de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Las mayores angustias tenían los soldados tenían que ver con los hijos, con lo que pasaba con ellos. Las hazañas y los sacrificios se han hecho principalmente por los hijos".

No obstante, el escritor recuerda que cada persona vive el duelo a su manera: "Mi experiencia no aporta nada, que cada cual viva el duelo a su manera". Por esa misma razón, el también periodista reconoce que rechaza todas aquellas charlas a la que le invitan para que ofrezca consejos para gestionar procesos tan duros como un duelo: "Estaría haciendo justo lo contrario de lo que recomiendo. Yo no tengo nada que decirle. Puedo tomarme una caña con él, pero no tengo ningún consejo".