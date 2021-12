La opinión de Carles Francino

Esta tarde quiero compartir algo que creo que define a la perfección lo que nos ocurre: estoy haciendo el programa con mascarilla. No solo la gran mayoría de gente de la SER ha vuelto ya a teletrabajar sino que incluso los que estamos delante del micrófono aquí en el estudio tomamos esta medida de precaución. Eso no ocurría desde el confinamiento, y aún así yo no sé si la llevábamos… pero vaya, es lo que toca. Y ya se nota, por ejemplo, una reducción en el tráfico de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Muchas empresas, o incluso algunas administraciones, han vuelto a enviar a sus trabajadores a casa… y mañana, bueno, a ver qué se decide mañana en esa tardía convocatoria del Gobierno a las Comunidades Autónomas; y a ver si prosperan propuestas como la de Catalunya de extender restricciones en el ocio nocturno, reducción de aforos, etc… por toda España.

Aunque sinceramente creo que eso no saldrá porque la falta de coraje, por un lado, y el encanallamiento político, por otro, lo impedirán. Pero conste que ya son demasiadas advertencias de los científicos, de los médicos, de los que saben de esto… como para quejarse después. Yo entiendo, creo que se entienden perfectamente las quejas legítimas de los sectores más afectados, es que han sufrido mucho ya y han tenido muy pocas ayudas; eso es lo que habría que denunciar. Pero la alternativa ahora… y no lo digo yo, lo dicen los comités de expertos, la alternativa es el colapso hospitalario. Y si eso llegara a producirse, sabiendo lo que ya sabemos y pudiendo evitarlo, eso sí que -al menos en mi opinión- resultaría absolutamente impresentable.