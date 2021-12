La Real Sociedad negocia con el PSG la cesión de Rafinha

¡Bomba! La Real Sociedad negocia con el Paris Saint Germain la cesión de Rafinha Alcántara en el mercado de invierno que está a punto de abrirse. El club donostiarra vuelve a sorprender a todo el mundo futbolístico con otro movimiento de primer nivel en el mercado europeo. Se trata de un jugador cotizado, que ha pasado por algunos de los clubes más relevantes del continente, y que pertenece a uno de las entidades más ricas económicamente de Europa, el PSG de Mbappé. El interés txuri-urdin es real, hasta el punto de que hay conversaciones abiertas que están bastante avanzadas, aunque por el momento el asunto no está precisamente cerca de poder cerrarse.

La Real Sociedad, cuyo presidente no había descartado fichajes en el mercado de enero, está buscando en el mercado un jugador con el que reforzar su medular, debido a las bajas prolongadas que ha sufrido en la primera parte de la temporada en esa posición. Su intención es contrata un futbolista que pueda actuar de mediocentro ofensivo. En un primer momento se le había ofrecido la cesión de Juan Mata, el jugador del Manchester United que puede jugar como mediapunta, pero el club después de valorarlo entendió que no era el perfil de jugador que está buscando. Se ajusta mucho más a lo que quiere Roberto Olabe, y habría pedido Imanol Alguacil, lo que puede ofrecer Rafinha Alcántara.

Se trata de un jugador que ya está en el radar de la Real anteriormente, cuando se fue cedido al Celta de Vigo y cuando se marchó al Inter de Milán. Entonces, sus caminos no pudieron encontrarse, pero ahora parece que puede ser la definitiva, si no hay contratiempos en las conversaciones que mantienen Real y PSG, según fuentes consultadas por la Cadena SER, que han confirmado la información avanzada por el periodista Fabrizio Romano. "La Real Sociedad avanza en las negociaciones para fichar a Rafinha procedente del Paris Saint-Germain. Será un contrato de préstamo de 6 meses, hasta junio de 2022. Negociaciones en curso para completar el acuerdo, todavía hay detalles por resolver, pero las fuentes del club están confiadas”, señala en sus redes sociales.

En la Real Sociedad han confirmado que esta operación está en marcha, y hay relativo optimismo en que pueda acabar llevándose a cabo. Los contactos anteriores con su padre y representante, el ex futbolista Mazinho, habrían ayudado a avanzar en lo negociación. Porque Rafinha parece que no ve con malos ojos recalar en la Real, donde tendría las oportunidades que no está teniendo en el PSG, donde está temporada solo ha jugado cinco partidos. También el club parisino es favorable a buscarle una salida en enero. Rafinha llegaría cedido hasta junio de 2022, lo que resta de temporada; pero no descartan en club donostiarra en negociar su fichaje en propiedad el próximo verano si la cesión sale bien, porque el jugador brasileño termina su contrato con el PSG en 2023, así que entraría en su último año de vinculación. Rafinha Alcántara, formado en la cantera del Barcelona, ha pasado por el Celta de Vigo, el Inter de Milán y el PSG, que pagó 3,5 millones de euros en 2020 por su fichaje a Barça. No sería una operación excesivamente cara para las arcas de la Real. El brasileño llegaría para jugar en el centro de campo y se enmarca dentro de las ausencias prolongadas por lesión o sanción de Merino, Silva, Illarramendi y Guridi en esta primera parte de la temporada. Además, podría cubrir la marcha De Silva, si finalmente el canario no renueva su contrato que termina en 2022. Se trata de una operación estratégica que se ha puesto a tiro de la Real, que vuelve a sacudir con fuerza el mercado de fichajes.