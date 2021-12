"Te ahorras echar la mañana en el banco": Bob Pop y las razones para sonreír aunque no hayas ganado la Lotería

Que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad es muy complicado. De las 100.000 bolas que entran en el sorteo, tan solo una esconde el primer premio, por lo que la probabilidad de llevarse este premio es de apenas un 0,001%. Mientras que unos cuantos privilegiados se llevarán 400.000 euros por décimo jugado, la mayoría de personas seguiremos adelante con nuestras vidas como si no existiera dicho sorteo. La ilusión se desvanece y a otra cosa, mariposa.

Sin embargo, Bob Pop reconoce que no hay que pasarlo mal por este tipo de sorteos. De hecho, asegura que no llevarse el Gordo también tiene sus ventajas. Así lo ha explicado en el programa especial del Hoy por Hoy sobre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el que ha compartido con los oyentes la lista de cosas positivas que surgen a raíz de no haberse llevado el premio gordo del sorteo.

"El tiempo que le dediquen hoy a la lotería es tiempo que no le dedican a los fachas"

Bajo su punto de vista, el hecho de no habernos llevado ni un solo premio no debería desanimarnos porque hemos contribuido a aportar millones de euros a las arcas del Estado. Por otro lado, el escritor celebra que, a pesar de que no nos hayamos llevado el primer premio, tampoco hemos tenido que pagar esas cifras que han cantado los niños de San Ildefonso. Y es que, últimamente, cada vez que nos hablan de cifras en los medios de comunicación, acabamos pagándolas de una manera u otra.

Bob Pop asegura que la cobertura informativa de este tipo de sorteos es siempre muy positiva porque el tiempo que le dediquen hoy a la lotería es tiempo que no le dedican a los fachas. Por lo tanto, el hecho de que no te toque el primer tiempo tampoco es tan malo. La ilusión por llevarte el Gordo también ha servido para que hayas ordenado los cajones de tu casa mientras buscabas el décimo que compraste.

Te has librado de que te rocíen con sidra barata y tener que realizar gestiones en el banco

Por otro lado, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad nos permite volver a escuchar a la voz de nuestra juventud. ¿Ves? El hecho de que no te haya tocado el Gordo tampoco estaba tan mal. De hecho, te has librado de que te rocíen con sidra barata en la administración de tu barrio. También de tener que echar la mañana en el banco para gestionar los 400.000 euros, un proceso que puede ser cuando menos, tedioso.

En definitiva, Bob Pop anima a todos aquellos que no hayan ganado lotería porque, a pesar de que no les ha tocado el primer premio, tienen cosas que celebrar como que Iván Espinosa de los Monteros no les haya dejado un pufo. Y es que, como otros tantos millones de españoles y españolas, Bob Pop tampoco se ha llevado el Gordo de la Lotería de Navidad.