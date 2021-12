Mijatovic: "Creo que el Real Madrid no tiene rival este año"

El Real Madrid se impuso al Athletic Club en un encuentro marcado por las bajas debido al COVID por dos goles a uno. Ambos tantos tuvieron la firma del gran protagonista de la noche: Karim Benzema. Predrag Pedja Mijatovic, ex leyenda del Real Madrid y ex miembro de su directiva, analizó la situación del conjunto blanco y al capitán francés.

"El Real Madrid no tiene rival"

El montenegrino fue claro sobre cuáles son las opciones de que algún equipo le arrebate el título del campeonato doméstico a los de Ancelotti: “Con todo lo que ha vivido era un partido muy complicado. Es un rival que siempre te va a apretar hasta el final. Me ha gustado la primera parte y también me ha gustado cuando el Madrid no tiene muchos recursos sabe juntarse bien y no perder la posición. Han faltado piernas, pero estos partidos son los que te sirven para traer buenas sensaciones y tres puntos con los que prácticamente sentencias La Liga. Creo que, con todos mis respetos, el Real Madrid no tiene rival este año”

¿Es Benzema el mejor jugador de Europa?

La estrella del partido se marchó ovacionada por un San Mamés que dejó claro que sabe valorar el trabajo de los equipos y jugadores rivales. Benzema entra sin duda en el debate de mejores jugadores del momento.

“A los que nos gusta el fútbol y seguimos otras ligas sabemos que no existe ningún jugador que este tan bien como él. Está haciendo todo perfectamente bien. Ahora mismo es el mejor jugador de Europa" fueron las palabras de Mijatovic,

Sobre los aplausos, el habitual colaborador de Carrusel Deportivo y El Larguero, destacó el punto clave para generar esa ovación en las aficiones rivales: “Nosotros que hemos tenido la suerte que hemos tenido de jugar en el campo, sabemos que es un público que apoya mucho a su equipo, pero que también sabe valorar mucho al equipo contrario. Si hay un jugador que marca dos goles y se comporta como un señor, pues pasa esto”.

¿Volverá Hazard a su máximo nivel?

El belga encadena dos titularidades seguidas debido a las bajas de Asensio y Rodrygo, y las sensaciones van mejorando. Sin embargo, la gran competencia para un solo puesto hacer prever que Hazard no lo tendrá nada fácil para hacerse con el puesto. Este fue el punto de visto de Mijatovic:

“Hazard es titular porque no había otras soluciones. Está todavía muy lejos del Hazard del Chelsea. La buena noticia es que está ahí intentando ayudar, pero creo que en cuento lleguen los lesionados dejará de ser titular”.