Álvaro Domínguez: "Simeone ha conseguido que al Atlético de Madrid se le deje de llamar 'El Pupas'"

23 de diciembre de 2011, el Atlético de Madrid hace oficial la contratación de Diego Pablo Simeone, exjugador del equipo que reemplazaría a Gregorio Manzano en el cargo. 10 años después, en El Larguero recordamos sus inicios con una entrevista muy especial. Álvaro Domínguez, defensa del Atlético de Madrid cuando el argentino llegó al banquillo, ahora dedicado a la representación de jugadores, contó como es el día a día con 'El Cholo', además de adelantarnos las claves de la comunión entre él y la afición.

¿Te planteabas tu futuro así?

“No me lo planteaba porque era muy joven. Me vino de sopetón y me tuve que reinventar rápido”

¿Recuerdas cómo fue la llegada de Simeone hace 10 años?

“10 años rápidos que han pasado volados, pero han dado para mucho. Llegó en un momento complicado cuando nos eliminó el Albacete. El club buscó un exjugador para volver a ilusionar a la afición y no salió mal”

Teníais una gran plantilla el año que llegó Simeone... ¿Cuál era el problema de la plantilla?

“Los últimos 15 años han sido buenos. Era un club muy irregular. No encontrábamos ese equilibrio defensa, ataque”.

¿Qué cambió cuando 'El Cholo' llegó a los banquillos?

“Él llegó y cayó de pie en el vestuario. Se ganó su respeto, ese vestuario no estaba tan unido y él lo armonizó y cambió la mentalidad de los que estábamos ahí. Se centraba en los detalles y en la mentalidad de ‘aquí ya no se pierde más por el árbitro. Al Atlético de Madrid cuando Simeone llegó se le llamaba ‘El Pupas’; Él cambió toda esa mentalidad"

¿Por qué crees que la afición está a muerte siempre con él?

“La afición reconoce al que ha sudado sangre y desde el primer día hubo cánticos. Fue la referencia del equipo y opino que es lo mejor que le pudo pasar para alcanzar ese respeto. Se posicionó como capitán del barco y a día de hoy sigue así. Ha tenido grandes jugadores a su disposición, pero él es el líder y es el que decide”

El Cholo consiguió encandilar a la afición hasta para seguir los entrenamientos...

“Recuerdo esos entrenamientos en el Vicente Calderón. Íbamos a entrenar y había gente animando y decías ‘Ostras, esto va en serio’. Hoy en día lo ves por la banda y sigue teniendo esa unión con la afición”

¿Cómo consiguió hacer calar su mensaje tan rápido?

“Había mucho extranjero, pero en la primera semana ya se enteraron. Es como si en un futuro el Atlético no tiene sus mejores años y coge Fernando Torres el banquillo. Se puede comparar a lo del Barça con Xavi o el Madrid con Zidane”.

Desde que ha llegado Simeone... el Atlético de Madrid es otro club distinto

“No sé si ha multiplicado por diez el presupuesto que tenía hace diez años. Pones el nombre muy alto, llegas a finales europeas, ha sido un gran acierto. El Atlético de Madrid antes era muy irregular”.

¿Crees que el Atlético está atravesando el peor momento de la 'era Cholo'?

“Es difícil de explicar, Un año ganas y meses más tarde te cuesta meterte en los cuatro primeros. El fútbol varía por estados anímicos y por lesiones o por bajas puede cambiar de un día para otro. En los malos momentos es cuando más unidos hay que estar”

¿Tiene el Cholo una fijación por la Champions?

“No te voy a decir que hizo daño porque nadie se imaginaba al Atlético allí, pero hizo daño porque la balanza se pudo inclinar, por un lado, u otro. Decisiones arbitrales en alguna final, son pequeños detalles basados en la suerte”.

¿Se ha ganado el decidir cuando marchar?

"Creo que la afición y los jugadores se lo reconocen. Todo el mundo tiene una fecha de caducidad y eso hay que aceptarlo, pero necesitamos que todos los aficionados del atlético reconozcamos su labor estos diez años"