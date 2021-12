Cucurella: "Cuando yo era canterano en el Barça había un gran equipo y se buscaba el resultado inmediato"

El jugador del Brighton, Marc Cucurella, pasó por El Larguero antes de su primer 'Boxing Day' y explicó lo que supone para él desde su llegada a la Premier. Sobre la situación de su exequipo, el Barça, explicó que "ahora están obligados a dar la oportunidad a canteranos" y que "a él no le pasó lo mismo porque había un gran equipo y se buscaba el resultado inmediato".

¿Cómo estás viviendo la última oleada?

"Últimamente tenemos test diarios, tenemos cuidado. Son cosas incontrolables, cualquier cosa cotidiana te puede coger. Pero se nota que la gente está más alerta: se están suspendiendo partidos. El día antes del partido del Wolverhampton tuvimos que no entrenar y hacernos test. Ahora intentar respetar y que no se vuelva a parar la liga".

¿Cómo vives el Boxing Day? Es un día precioso, sobre todo para los niños...

"Recuerdo hace un par de años cuando veía que había partidos en la Premier, le dije a mi pareja 'me gustaría jugar en navidad, tiene que ser especial'. Tenemos la suerte de que el 26 jugamos en casa delante de nuestra gente".

"Estoy muy contento, creo que al principio me costó adaptarme al juego. A partir del segundo día fue mucho mejor. En los últimos nos ha costado ganar pero creo que el 26 será un día especial".

¿Eres más feliz de lateral?

"Sí, cuando jugaba más delante, estaba a gusto pero notaba que me faltaba algo en según qué situaciones. De lateral controlo más lo que hago. El entrenador me ha dado mucha confianza y los compañeros me ayudan mucho".

¿Cuál es la mayor diferencia de la Premier con La Liga?

"El ritmo. El partido en un minuto se puede descontrolar, en una jugada te pueden matar. El campo del Liverpool, en el 20', les anularon un gol y todo el estadio apretaba. Pensé, anda donde me he metido. Pero nos supimos sobreponer de eso. El campo siempre está lleno, las aficiones rivales siempre lo llenan también. La gente vive mucho para el fútbol, eso hace que sea la mejor liga del mundo".

"Creo que hay una norma que no se pueden ver ciertos partidos, para que la gente vaya al fútbol..."

Por ejemplo con el redebut de Cristiano en el United: Inglaterra fue el único sitio donde no se pudo ver en la tele. Lo hacen para llenar los estadios. Hay mucha más pasión en la grada...

"Sí, viven para el partido del fin de semana. Mi mujer, en mi debut en el campo del Brentford, fue con los niños. Vio que estaba con todos los fans, gritando, y no duró ni diez minutos. La gente le miraba con cara rara".

¿Qué te parece que haya tantos jugadores sin vacunarse?

"Es una decisión de cada uno. Es personal. Igual que nos vacunamos de todo, está bien vacunarse de esto. Es verdad que es un virus nuevo y se ha hecho la vacuna muy rápido. Si más gente estuviese vacunada, no pasaría lo de ahora".

¿Cómo ves a tus ex's? El Getafe y el Barça

"El Getafe está mejorando, creo que ir al parón saliendo del descenso les dará mucho ánimo. Respecto al Barça, las cosas no se han hecho bien desde hace tiempo y ahora ha explotado. Va a tener 2 o 3 años que les costará competir por títulos, pero los jugadores de la cantera están dando en la clave.

Están dando ahora una oportunidad a los canteranos porque se están viendo obligados. ¿A ti te hubiese gustado esa oportunidad?

"Entiendo que en el Barça lo único que importa es ganar. A mí me tocó eso y tenían un gran equipo, igual quizá por eso no me dieron la oportunidad, por buscar el resultado inmediato. Eso con un canterano es difícil. No estoy arrepentido porque si no no estaría donde estoy. No tuve esa oportunidad, se me cerró esa puerta pero se me abrieron otras".

¿Te da rabia?

"No, rabia no. Porque toda la gente que hay son compañeros. Yo a Gavi le veía en el comedor, a Nico también... Me alegro por ellos porque todos estábamos por lo mismo: la ilusión de jugar en el primer equipo".