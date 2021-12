Arturo Valls, confinado en Nochebuena: "Me van a salir granos y me va a cambiar la voz"

Pocos podían imaginar que el periodo navideño de 2021 llegaría de nuevo con restricciones en las reuniones, confinamientos y preocupación. Muchas han sido las personas que se han visto obligadas a pasar la Nochebuena solas y encerradas en una habitación o un apartamento por culpa de la COVID-19. Uno de muchos ejemplos es el del actor y presentador de televisión Arturo Valls, que ha querido asomarse a La Ventana para contar sus sensaciones ante una Nochebuena, de nuevo, atípica.

Confinado en la habitación de un adolescente

Valls se encuentra confinado en la habitación de su hijo preadolescente, y con el humor necesario para llevar una situación como esa, ha comentado: “Llevo tantos días en la habitación de mi hijo preadolescente que me van a salir granos y me va a cambiar la voz”. Este es su segundo positivo, y además ha admitido que esta Navidad se presenta más atípica que en 2020: “Esto es más marciano”.

Su positivo viene del rodaje de la serie de Atresmedia 'Dos años y un día', una comedia que narra la caída de un famoso actor y presentador, Carlos Ferrer, que es condenado a cumplir una pena de dos años y un día por un delito de ofensas religiosas por un inocente pero desafortunado chiste.

Nuestro compañero Benjamín Prado, también confinado desde el inicio del mes de diciembre, también ha querido sumarse. Amigo de Valls, ha bromeado con él: “No soy tan miserable como él de dejar a mis hijos sin cuarto”. A pesar de la complicada situación, ha sacado a relucir un aspecto positivo: “Está subiendo mucho el nivel de lectura en España de nuevo”

Un homenaje con el corazón

La literatura española ha perdido en 2021 a uno de sus principales estandartes: Almudena Grandes. Como homenaje a ella y su figura, ‘Un libro una hora’ va realizar un programa especial el día de Navidad a las 19:00 a partir de la obra ‘El corazón helado’. Antonio Martinez Asensio, director del programa, ha acudido a la Ventana para profundizar sobre este merecido homenaje.

Ha calificado este próximo programa como “un ejercicio de responsabilidad” y ha afirmado que los oyentes lo esperan con ganas, síntoma del vínculo entre Grandes y sus lectores: “Nunca hemos tenido una reacción así en redes”. Se han vivido unos emocionantes minutos, cuando Benjamín Prado ha dedicado unos versos a su amiga Grandes, que no ha dejado indiferente a nadie.

Un ejercicio para no olvidar

Una oyente pidió a Francino y todo el equipo que no se olvidaran de las residencias de mayores, pues su situación también se ha visto de nuevo dificultada por el aumento de casos. Por ello, la Ventana se ha comprometido a contactar diariamente con una residencia para no olvidarlas. Nos hemos desplazado hasta Alicante, a la residencia de mayores ‘El Pilar’, donde pueden presumir de estar libres de COVID-19 desde que empezó la pandemia. Se ha asomado una de sus directoras, Nuria Laforga.

Conseguir que el virus no pasara por la puerta de la residencia es, cuanto menos, digno de elogiar: “Lo hemos hecho con un sobreesfuerzo por parte de todos”. Son 24 personas en plantilla y 34 residentes, todos vacunados de la tercera dosis. Laforga ha asegurado que su forma de actuar se ha basado en adelantarse a los acontecimientos: “Nos adelantamos a todos y fuimos más escrupulosos de lo que nos pedían”. Por último, ha comentado que la cena de Nochebuena será a gusto de sus residentes: “En ocasiones especiales les damos una lista a elegir”.

Cuestión de solidaridad

Si el volcán de La Palma no da una sorpresa de última hora, el día de Navidad se cerrará un oscuro capítulo en la historia de la isla. Nuestro compañero Eduardo Cabrera ha acudido a la regular cita de La Ventana y ha recordado que hay muchas personas desalojadas de sus casas, algunos con familiares, pero más de 500 están ubicadas en hoteles. No obstante, ha valorado que en los complejos se va a procurar hacer la noche “lo más bonita posible”, con actividades especialmente dirigidas a los niños y con una cena que atiende a los gustos de las personas desalojadas de sus casas.

Los cuentos infantiles tienen un valor literario importante, pero adquieren uno mayor si tienen detrás una buena causa. La periodista y escritora Carme Chaparro ha estrenado ‘¿Conoces a mi lágrima?’, un cuento solidario para colaborar con Aldeas Infantiles. Ha atendido al programa y ha admitido que, a pesar de no haberse atrevido nunca con los cuentos, no pudo negarse: “Cuando supe que era para Aldeas Infantiles, me comprometí a ayudar”.