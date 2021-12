Rigoberta Bandini: "De pequeña quería ser Marisol"

Paula Ribó (Barcelona, 1990), empezó a cantar cuanto tenía seis años y a componer sus propias canciones cuando tenía nueve. Su primer trabajo le llegó solo con siete años. Aunque ella lo tomaba como “una actividad extraescolar”, sus primeros pasos en el mundo del doblaje dieron voz a personajes tan míticos como Caillou, Dot (de la película ‘Bichos’) o Chihiro. Además del doblaje en películas, también ha actuado en televisión y en teatro. Y hace un par de años publicó ‘Vértigo’ su primer libro. Cuenta que trabajar en tantas disciplinas le ha otorgado un bagaje del que hoy se beneficia su música, encarnada en Rigoberta Bandini: “Rigoberta une todas las ‘Paulas’ que he sido. Es importante la parte del doblaje por la relación diaria que tengo con el micrófono desde que era pequeña, el teatro me ha ayudado a entender cómo funciona energéticamente un espectáculo musical y la escritura me hace sentirme segura al hacer canciones. Todo eso ha hecho que Rigoberta sea un proyecto sólido”, asegura.

Con más de 800.000 oyentes mensuales en Spotify, Rigoberta Bandini se ha convertido en un auténtico fenómeno. Durante el confinamiento, su canción ‘In Spain we call it soledad’ no paraba de sonar: “La gente tenía poco más que hacer que bailar en su casa. Cogieron esta canción con mucho amor”. Aunque admite que no se esperaba llegar a tanta gente tan rápido, desde el principio sabía que sus letras, que evocan imágenes muy concretas con las que muchas personas podrían identificarse, acabarían conectando: “Muchas veces lloro cuando compongo, en las imágenes concretas hay mucha emoción”. Su música empodera y, consciente de ello, confiesa que, cuando compone, su “motor” es “iluminar”.

A pesar de la posición de Rigoberta Bandini en el panorama musical actual, lo que es hoy no sobresalía demasiado entre sus ambiciones: “De pequeña quería ser Marisol, pero pasé por muchas épocas. Nunca tuve claro si me iba a dedicar al arte, aunque estuviera haciéndolo. Surgió de repente y ahí me encontré”. Entre sus objetivos más cercanos se encuentra el festival de Eurovisión de 2022. Del 26 al 29 de enero participará con su tema ‘Ay, mamá’ en el Benidorm Fest, del que saldrá la canción elegida para representar a España en el certamen: “Me gustaría mucho ir a Eurovisión. Como experiencia vital me parecería increíble”, ha confesado.