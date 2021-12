El cine español no remonta en la taquilla y repite los mismos datos de 2020

2021 ha vuelto a ser un año fatídico para las salas de cine y, por ende, para el cine español que acaba el ejercicio con 40.401.373 de euros, una cifra inferior a la del pasado año. Quedan todavía unos días para subir la recaudación, pero no parece posible alcanzar si quiera la de 2020, en la que finalmente el dinero recaudado quedó en algo más de los 43 millones. 2020 fue el año del confinamiento, donde durante varios meses las salas de cine estuvieron cerradas a cal y canto y donde solo dos meses hubo actividad normal, los de enero y febrero, pues fue el 13 de marzo cuando el presidente del Gobierno anunciaba el Estado de Alarma.

En 2021, el año en el que la industria buscaba reactivarse de nuevo, las cifras son igual de malas. Solo 6.783.698 de espectadores han elegido películas españolas este año, según los datos recogidos por el ICAA, el Insituto de Cinematografía. Las tres más vistas son producciones de las televisiones privadas. A todo tren 2, dirigida por Santiago Segura, es una producción de Atresmedia que ha logrado más de ocho millones. Way Down, de Jaume Balagueró, con cinco millones, y Operación Camarón, de Carlos Theron, de Telecinco Cinema, que ha recaudado tres millones y medio de euros. Dos comedias y un thriller de atracos ocupan el top ten en el año en que grandes directores veteranos de nuestro cine estrenaron película.

Fernando León de Aranoa es el cuarto en orden de taquilla gracias a El buen patrón, la comedia negra con la que opta a veinte premios Goya y que ha visto cómo esas nominaciones llevaban de nuevo a la gente al cine logrando superar los tres millones. Le sigue Icíar Bollaín con Maixabel, otra de las películas de la temporada de premios con 2.816.241 de euros y, después, Pedro Almodóvar con Madres paralelas, película con la que ganó la Copa Volpi en Venecia Penélope Cruz y que acaba de estrenarse con éxito en Estados Unidos y Francia. La cifra de recaudación de Almodóvar, 2.618.466 de euros, dista de la obtenida con Dolor y Gloria, que consiguió en 2019 casi seis millones de euros. Decía el director manchego que podría deberse al tema de la Memoria histórica, difícil de abordar en nuestro país; pero, sin duda, la situación de desafección del público con las salas de cine también ha influido.

2021 no tuvo confinamiento estricto, pero durante los primeros meses hubo cierres durante semanas determinadas, debito a los brotes por COVID en distintas regiones. Además, el aforo reducido se mantuvo hasta prácticamente el final de año. Todo el curso ha estado marcado por la escasez de estrenos. De hecho, salvo Santiago Segura, de esas tres películas taquilleras, el resto llegan con más de un año de retraso. Mientras que la estrategia del director de A todo tren era lanzar material a los cines para volver a poner en funcionamiento la máquina, la de Telecinco ha sido almacenar los estrenos en un cajón con el ánimo de estrenarlos en el mejor momento posible y obtener así más dinero en taquilla. Al final, le salió mejor -a tenor de las cifras- a Segura.

Hasta 2019 el cine español tenía como objetivo no escrito superar los 100 millones de recaudación al año. Era una barrera económica, pero también una barrera moral que mostraba una buena sintonía entre los espectadores y su cinematografía. En 2019 la recaudación ya bajó algo, quedándose en 94.115.228 de euros y con más de 16 millones de espectadores, con títulos como Si yo fuera rico -de nuevo otra comedia- y Mientras dure la guerra entre las más vistas de ese año. Pero la pandemia ha hecho estragos dolorosos y que serán difíciles de superar.

El cine español no es el único que sufre. Las salas de cine, que acaban de recibir 10 millones en ayudas del Gobierno, están bajo mínimos también porque tampoco las producciones americanas están funcionando como debieran, salvo Spiderman No Way Home, que ha sido una revolución en la taquilla volviendo a cifras de antes de la pandemia. En 2021 la recaudación de películas internacionales y nacionales ha sido casi tan mala como la de 2020. Si aquel año por estas fechas se habían recaudado 152,7 millones de euros, en 2021 sólo se ha subido hasta los 170,4 millones (según los datos recopilados por la web especializada Taquilla España). Es decir, que a pesar de tener los cines abiertos sólo se ha aumentado la recaudación un 14,7 por ciento.

Esto se debe a varias razones, por un lado, la gente se ha acostumbrado a ver las películas en casa a través de las plataformas en streaming, por otro, hasta julio no empezaron a estrenarse los blockbuster. Fast and Furious 9 fue la primera en llegar. También se ha detectado un cierto cambio de modelo. El cine adulto a penas remonta. Si en 2019 películas como Parásitos, una cinta coreana que ganó el Festival de Cannes y después el Oscar hizo una buena taquilla, ese tipo de películas ya no funcionan. No lo ha hecho Titane, la Palma de Oro de este año, ni Almodóvar, ni siquiera Steven Spielberg con su recién estrenado musical West Side Story. Son síntomas que marcan el cambio de modelo, que se observa también en el cine español.