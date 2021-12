España lleva años buscando la manera de mejorar la Formación Profesional. En marzo, si el trámite parlamentario sigue su ritmo, sabremos si la nueva ley de FP cumple con las expectativas. Clara Sanz, directora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, sostiene que el principal atractivo de la FP está en la realidad y los datos: "La clave es la altísima empleabilidad. No hay ningún tramo de formación que tenga mayor empleabilidad que la formación profesional. Solo 13 de cada 100 jóvenes que están en paro tienen una titulación de FP. El resto, o bien tienen titulaciones universitarias o no tienen titulación".

¿Se puede copiar lo que funciona en otros países? En el Ministerio de Educación no hay duda al respecto: sería un error imitar a otros países. "Nada de lo que funciona en un país se puede trasponer a otro. La FP dual que ha pretendido copiar España no funciona aquí. El modelo alemán no ha funcionado en España, porque no somos Alemania y las pequeñas y medianas empresas españolas no son alemanas".

Desde la patronal, están muy satisfechos con la ley y también apuntan a la altísima empleabilidad. Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y Formación de CEOE, subraya que la inserción laboral de la FP es un 50% superior respecto a la de la universidad. "En 2020, según el Observatorio de Inserción del Servicio Público de Empleo, frente a los dos millones de universitarios que consiguieron un contrato, tres millones trescientos mil jóvenes habían cursado FP", apunta Tejeda.

Faltan estudiantes

A pesar de los excelentes datos de empleabilidad, hay sectores en los que falta mano de obra cualificada. Es el caso de la construcción. En España, supone el 5% del PIB, pero falta mano de obra cualificada. El de la construcción es uno de los grandes agujeros de la FP en España: faltan estudiantes que quieran ser electricistas, fontaneros, encofradores, albañiles. El estigma de la burbuja inmobiliaria, la siniestralidad y la dureza del trabajo lastra una de las especialidades más tradicionales de la FP y no es la única. También les ocurre a Vidrio y Cerámica, Industrias extractivas o Energía y Agua. Por tener una referencia más clara: solo 839 alumnos se matricularon en toda España en un grado medio de edificación en el curso 19-20, el último del que hay datos. El problema es que esa falta de empleados cualificados puede dar pie a que falte la mano de obra necesaria para ejecutar los fondos europeos. El sector asegura que necesita 700.000 empleados para ejecutar los fondos europeos. En la práctica, faltaría la mano de obra para instalar paneles solares o mejorar la eficiencia energética de los edificios.