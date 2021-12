Filipe Luis, sobre su futuro: "Cuando el Cholo me llame para entrenar al Atleti, yo estaré disponible"

El Flamengo, su club actual, empezará la temporada este mes de enero. Tras abandonar el Atlético de Madrid, el lateral firmó por dos años y medio, pero renovó por una temporada más. "Puedo seguir disfrutando del fútbol. Estoy muy contento. Yo no quiero dejarlo. Tengo 36 y me noto que tengo... 36. Aunque en el Atlético en mi último año me notaba como si tuviera 28".

Uno de sus compatriotas, Dani Alves, ha estado en el punto de mira en estas últimas semanas. Regresa al FC Barcelona y Filipe dice de él que ha cumplido su sueño: "Hablé con él justo antes de firmar y estuvimos hablando en el estadio. Con 38 años ha ganado los Juegos Olímpicos en Brasil. Lo ha ganado todo, menos el Mundial, pero no descarto que lo haga".

Abre la puerta a un regreso al Atlético de Madrid

Filipe admitió a Álvaro Benito estar muy contento porque piensa que cerré un ciclo maravilloso en el Atlético de Madrid. Afirma que estuvo prácticamente en uno de los mejores 'Atletis' de la historia y ahora cierra el ciclo en el equipo que yo era de pequeño. "Jugar en el equipo del que eras de pequeño me ha dado una vida extra para el fútbol. Tuve que reinventarme totalmente y me ha dejado muy vivo", dice.

Sin embargo, dejó entrever que habrá un tercer regreso al Atlético de Madrid: "pero creo que en el cuerpo técnico, cuando el Cholo me haga una llamada y me invite. Yo estaré disponible". Del técnico argentino dijo que ojalá siga otros diez años más, puesto que todos lo quieren y para él es el mejor entrenador en la historia del club. "Hoy en día se valora más ser jugador del Atlético, cada vez es más difícil ser un elegido de la plantilla. Y eso es gracias al Cholo".

La entrañable relación de Filipe con Simeone

Diego Pablo Simeone dirigió su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, con más de 10.000 personas. Sus primeras palabras con la plantilla fueron claras, y según señala Filipe, dijo que él no tenía compromiso con nadie: "Teníamos una competencia interna muy grande. Siempre sentíamos que nos podía quitar, así que de esa forma crecimos".

Preguntado sobre su relación con Simeone, Filipe reconoció que mientras que eres su futbolista, la situación no cambia nada. Sin embargo, admite que es muy cercano en cualquier momento, porque te está corrigiendo siempre: "Te hace poner los pies en el suelo. A partir de ahí, siempre mantiene la jerarquía que tiene para que esto no se extrapole".

"Él te da una dirección sobre cómo quiere que el equipo juegue. Yo tengo mis ideas, diferentes a las suyas. Él nos daba la idea para que jugásemos los defensores con su idea. A veces me chocaba porque no era lo mejor para mí. Había partidos en los que me decía que no atacase y yo pensaba que no iba a ir con la selección por jugar así. Tras muchos entrenos y muchos conceptos, descubres que el equipo tiene que jugar para el equipo".

El lateral reconoció que lo echa de menos porque han sido ocho años estando con él. Pese a no estar en el mismo equipo, reconoce que siempre están en contacto, pese a que Filipe "es muy pesado". Admite que le manda mensajes y le pregunta por cosas tácticas, por lo que siempre están en contacto.

La comparación entre el Atlético de 2014 y el de 2021

"Los de esos años quizá no teníamos el talento que puede tener Joao Félix, pero moríamos en el campo. Moríamos el uno por el otro", reconoce Filipe.

"Es muy difícil poder hablar desde fuera. Es verdad que nosotros nunca habíamos perdido tantos partidos seguidos en Liga, pero sí que tuvimos alguna crisis antes del parón, y viene genial que suceda en ese momento. Al equipo le faltan los resultados y volver a encontrarse en el campo. Vi a jugadores con poca confianza, cometiendo errores y creo que no se sienten sólidos", finalizó el jugador.