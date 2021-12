Las dudas sobre Ferran Torres: "Si Guardiola consideraba que le haría un buen papel, lo seguiría teniendo"

Álvaro Benito, Gustavo López y Raúl Ruiz estuvieron presentes en el último Sanedrín de futbolistas de 2021. Los tres analistas de 'El Larguero' escogieron su mejor momento de este año en cuanto a dicho deporte se refiere. Además, la llegada de Ferran Torres al Barça también ocupó cierta parte del debate.

¿Hay dudas sobre la llegada de Ferran al Barça?

Álvaro Benito: "Es un jugador muy versátil. Tengo dudas de dónde le puede utilizar Xavi. Rinde muy bien como delantero así que con el fútbol que pretende, quizá le sitúe ahí. En la Selección tiene mucho éxito, así que estoy expectante por saber dónde le usará el entrenador. Le da otro nivel a la delantera. Ferrán tiene desborde, es poderoso en el uno contra uno y además es un gran rematador, cosa que me ha sorprendido".

Gustavo López: "Sabemos lo que Xavi quiere y cuál es su estilo, pero queda ver los resultados que obtendrá. Yo tengo dudas para conformar todo el grupo y ver en qué posición jugarán cada uno de ellos. Yo soy de la idea de que los equipos grandes se hacen de futbolistas importantes. Si Guardiola consideraba que Ferrán Torres le haría un buen papel, lo seguiría teniendo en sus filas. Algo habrá visto que no le encaje. Me parece un buen futbolista, que le puede dar algo que necesita el Barça, pero no deja de ser una incógnita".

El momento futbolístico de 2021

Raúl Ruiz: "No me quedo con ninguno, pero sí con una cosa que me llamó mucho la atención: la zona 'Suárez'. Es un futbolista que sale de un club donde lo ha dado todo y se queda a gusto ganando LaLiga en el Atlético de Madrid.

Álvaro Benito: "Yo me quedo con el regreso de la gente a los estadios. A los que nos tocó hacer fútbol en los estadios vacíos, vimos que eso no era fútbol. Futbolísticamente, con dos equipos: el Chelsea e Italia. Ambos dan prioridad a lo colectivo antes que lo individual. Vuelve a engrandecer a este deporte".

Gustavo López: "Una de ellas fue con la Copa América, otra con el regreso del fútbol al campo. Este es otro fútbol, totalmente distinto. Hay futbolistas que lo sienten y que se atemorizan ante el aficionado. También me quedo con la salida de Messi. Nadie esperaba su salida dejando el Barça de la forma en la que lo hizo. Es uno de los momentos de este 2021".

Álvaro Benito también fue preguntado qué le sorprendió más de 2021, si el buen papel de Vinícius o que Pignoise sacase nuevo álbum. Esta fue su respuesta: "Lo de Pignoise ya lo sabía, estábamos esperando a que la pandemia lo permitiese. Lo de Vinícius ya sabéis que yo siempre me mostré optimista. En este mundo que vivimos, se vive todo tan rápido que queremos etiquetarlo todo y a veces nos equivocamos con los chicos jóvenes.