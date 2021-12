Los software espía: de combatir el crimen organizado a espiar a políticos y periodistas

Imagínense que al encender la radio o la televisión les saliera un anuncio que dijera algo parecido a esto: "Estas navidades no te pierdas Predator de Cytrox, la empresa macedonia que ofrece a los gobiernos una solución cibernética operativa para acosar a disidentes, periodistas, abogados y mujeres en fuga". El spot no existe, pero es la manera con la que ironizó en Twitter la periodista especializada en tecnología Marta Peirano cuando supo que había un nuevo software espía. El problema es que las empresas que ofrecen este tipo de herramientas existen y ya hay antecedentes de lo que se puede hacer con ellas. "En el caso de Cytrox, se trata de una aplicación que se introduce en teléfonos ajenos a través de mensajes de Whatsapp. Tú pinchas en el enlace y se abre una aplicación que es capaz de instalarse en tu teléfono para tener poderes de administración. Es decir, que puede hacer todas las cosas que tú puedes hacer con tu teléfono, pero sin ser tú".

El periodista Ignacio Cembrero fue víctima del espionaje de Pegasus, un software espía de la empresa israelí NSO, que se infiltró en los teléfonos de 50 mil personas en todo el mundo. En su caso, las sospechas se dirigen a Marruecos, dado que fue durante años corresponsal de EL PAÍS en Rabat y es uno de los periodistas que mejor conoce el país. "A finales de mayo, en una publicación marroquí de poca difusión, pero muy afín al gobierno de Marruecos, aparecieron reflejados algunos de los mensajes que intercambié durante la crisis hispano marroquí. Eran mensajes que había intercambio con gente de muy alto nivel, pero un periodista de la publicación los incluyó en su crónica y eso levantó mis sopsechas. Dos meses después, el grupo Forbidden Stories - que agrupa a 17 medios de comunicación - me avisó de que se iba a publicar un caso de espionaje masivo. Fueron ellos los que me avisaron de que mi teléfono había sido espíado con Pegasus".

¿Cuánto paga un gobierno para hacerse con una herramienta de este tipo? Peirano advierte que es difícil saber cuánto se paga, porque los acuerdos varían de país en país: "Hay gobiernos que ofrecen protección a este tipo organizaciones, a cambio de que estén disponibles cuando el gobierno las necesita. Cuando hablamos de protección nos referimos a que no responden, por ejemplo, a órdenes de extradición". Aunque herramientas como Pegasus se venden para combatir el terrorismo o el crimen organizado, en la lista de víctimas de espionaje aparecen periodistas, opositores o políticos. Cembrero, que lleva meses buscando respuestas a su caso, ha conseguido averiguar que lo primero que se hace cuando logran infiltrarse en un teléfono es llevarse la agenda de contactos. Dicho de otra manera: buscan otros horizontes.

En España, el juez ha archivado el caso de Cembrero porque, según el auto, no se puede demostrar quién introdujo el virus en el teléfono. De momento, confía en que las dos denuncias colectivas que ya se han presentado ante la fiscalía de París tengan más recorrido. ¿Existe una indefensión en casos así? Borja Adsuara, abogado especializado en derecho digital advierte de que en España gran parte de los ciberdelitos se archivan. "La orden de la Fiscalía es que no se pasen al juez si no se conoce al autor y ahí está el problema porque se puede conocer la IP del ordenador del que sale un ataque o un virus, pero no el ser humano que está detrás. Por tanto, la identificación de los autores es mucho más difícil en el mundo digital".