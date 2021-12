Juanma López Iturriaga, presentador de 'Inocente inocente': "El día que pillemos a mi hermano me retiro"

Si hay algo tan usual como las bromas en el Día de los Inocentes, es la gala de ‘Inocente, Inocente’ en TVE. Es la vigesimosexta edición de un clásico que llega en esta fechas haciendo un llamamiento a la solidaridad de todos. Este año, las donaciones serán para ayudar a los niños con cáncer y a sus familias.

Y al frente, un año más, junto a Anne Igartiburu, Jacob Petrus y Carolina Casado está un más que conocido de la Ventana: Juanma López Iturriaga. Se ha querido asomar al programa para hablarnos más sobre la gala.

Inocentes hasta en pandemia

No es ningún novato en esta gala, y tal como ha comentado, casi ha perdido la cuenta de cuántas veces la ha presentado: “Sé que la primera fue en 1993… Habré presentado veinte o veinticinco veces, pero sinceramente he dejado de contar”. Iturriaga ha desvelado que “la fórmula es la misma de siempre”, que incluye seis inocentadas a Rozalén, Juanma Castaño, Alejandro Valverde, Boris Izaguirre, Carmina Barrios y la futbolista del Atlético de Madrid Deyna Castellanos. No obstante, el motivo de esta gala es la solidaridad, algo que llena de satisfacción: “Para nuestro deleite y satisfacción, siempre funciona. El año pasado recaudamos un millón y medio de euros”.

Sin embargo, la situación sanitaria y social ha provocado dificultades añadidas. Iturriaga ha explicado que, más allá de las posibilidades de que los famosos descubran la broma antes de tiempo, la pandemia ha puesto muchos obstáculos: “En la situación en la que estamos, se han complicado muchas cosas”.

Hoy es 28 de diciembre y, como todos los años, aquí en TVE, a partir de las 22:00h, tenemos una nueva edición de la gala \'Inocente, Inocente\'.



Todo lo recaudado se destinará a los niños con cáncer y a sus familias



No hay Nochevieja sin Rafaella

Como un Iturriaga sabe a poco, se ha acercado otro más. Mikel López Iturriaga presentará el 31 de diciembre en TVE, antes de las uvas, en el ‘Nochevieja a cachitos’ un homenaje a una artista que nos ha dejado este 2021: “Santa Rafaella’.

En su estreno, Mikel López ha preferido no tirar de protagonismo y más de misterio: “La presentadora oficial sigue siendo Virginia Díaz. Yo soy un presentador no deseado, ya lo veréis”. Y es que ha declarado estar “contentísimo” de presentar este homenaje a Carrà: “Es una ‘anti gala’ dedicada a ella en la que actúan diferentes artistas haciéndole homenaje”.

Como no podía ser de otra forma, se ha planteado la posibilidad de realizar algún año una inocentada a Mikel, a lo que ha respondido algo que puede motivar a su hermano: “Os pondría la peor cara, esa que solo sabéis los que más me conocéis”. No obstante, Iturriaga ha terminado con una declaración que no ha dejado indiferente a nadie: “El día que pillemos a Mikel, me retiro”.