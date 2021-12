Iturralde revela cómo era él cuando el que arbitraba era otro: "Soy anarquista, es una de mis contradicciones"

Este martes es el último 'Itu...¿qué? de 2021 y, para hacerlo todavía más especial, hemos pedido que las preguntas a nuestro árbitro, Iturralde González, vengan de compañeros de la redacción que no tengan nada que ver con la sección de Deportes. Carles Francino, Aimar Bretos, Mara Torres, Roberto Sánchez, José Antonio Marcos, Javier del Pino y Héctor de Miguel dejan sus preguntas en el consultorio que, normalmente, ocupan los oyentes de SER Deportivos. ¡No te pierdas sus respuestas!

Hola Itu, soy Carles Francino, futbolista retirado y árbitro frustrado. Yo cuando dejé el fútbol no quería ser entrenador, quise ser árbitro. Mi pregunta es: ¿Por qué hay criterios tan dispares con entradas que son prácticamente iguales? ¿Podrías cuantificar esa subjetividad que aplican los árbitros en un porcentaje?

Es complicado. Hay árbitros que creen que pueden controlar un partido de fútbol sin tarjetas y otros que imponen su autoridad con las tarjetas. El que impone su autoridad con las tarjetas no tiene mucho recorrido como árbitro. Luego... es todo muy subjetivo. Las 17 reglas del reglamento son reglas interpretables. Eso sí, creo que Francino habría sido peor árbitro que periodista, seguro (risas).

Hola Itu, soy Aimar Bretos, qué tal. Con una influencia tan autoritaria como la tuya, ¿no te generó simpatía algún momento de rebeldía de algún jugador?

Es cierto. Esta es una de mis mayores contradicciones. Yo me considero anarquista, me gusta la anarquía. Y luego era árbitro, el que impone la ley en un campo de fútbol. Creo que por eso con los jugadores que mejor me llevaba son los más antitodo: los Mostovoi, Karpin... me llevaba con ellos de maravilla. Es más, te voy a contar una cosa. Nosotros, los árbitros, siempre o casi siempre hacíamos un pequeño torneo y a mí casi siempre me expulsaban. Siendo árbitro era antiárbitros. Es mi contradicción.

Hola a todos, qué tal. Felices fiestas. Soy Mara Torres. Siempre que escucho a Iturralde en SER Deportivos pienso que tiene respuestas para todo. Iturralde, me gustaría que me dijeses que hay detrás de la muerte (risas). No, en serio, quiero saber en qué momento dices 'esto es vida'. Un beso gigante.

¿Esto es vida? Eso lo piensas en la situación en la que no pides ni deseas nada, eso es vivir. Ese deseo de 'quiero esto, quiero lo otro'... cuando eso lo rebajas al mínimo es cuando más vives. ¿Qué hay después de la muerte? Te lo explico, Mara. Es un poco filosófico. Estamos viviendo la muerte. Hemos sido malos en otro mundo y estamos viviendo la muerte en vida. Si la gran Mara me pregunta y yo contesto.

Hola Itu, soy Roberto Sánchez. Como tuve suerte de conocerte un poco más un verano en La Ventana en el que te invité a poner música por las tardes, ponme un tema de transición de 2021 a 2022.

Te voy a decir, así a vuelapluma, que para acabar este 2021 te voy a poner Cry Baby, de Janis Joplin.

Hola Itu, soy José Antonio Marcos, creo que no nos conocemos. ¿Qué es lo que suponen para ti estas fechas de Navidad? ¿Y lo de las inocentadas? ¿Es sostenible o crees que no tiene sentido?

A mí las inocentadas no me gustan. Las bromas me gustan fuera de este día de los Inocentes. La Navidad... creo que cada día soy más asocial. Igual empiezo a leer otra vez 'Así habló Zaratrustra' y me voy al monte (risas). Pero parece ser que vivimos en una etapa en la que, si no haces lo que uno quiere, molesta al resto. Si la gente está bien reuniéndose con la familia, genial, que lo haga. Hay que dejar vivir a la gente. Los ofendiditos no dejan a la gente ser feliz. Cada uno la felicidad la tiene donde le gusta.

Hola, soy Javier del Pino. Tengo una curiosidad. No sé si a los árbitros les pasa como a todas las profesiones. Yo, por ejemplo, leo un periódico y no puedo evitar decir 'esto está mal contado'. Tu si ves que alguien se cuela en un bus... ¿Le dices algo? ¿Vas por la vida pitando faltas?

No, no. Yo les dejo. No soy de los que llama la atención salvo que sea algo muy flagrante. Vivimos en la rapidez, en la inmediatez... Si se cuela, que se cuele.

Muy buenas Iturralde, soy Héctor de Miguel, presentador de Hora Veintipico. La primera relacionada con los insultos a los árbitros. Quiero saber qué insulto escuchaste en un campo y te hizo gracia. Y luego, en otro orden de cosas, quería saber tu receta favorita de la Navidad y si la cocinas o eres de fregar.

La mía es pimientos rellenos de rape. El insulto... el que más me gusto fue un jugador de primera división que me dijo 'sabes que en la vida hay que mejorar, pero tu sigues igual de malo que el año pasado'. Otro fue pitando en regional, el que me insultó tendría 30 años y yo 15 por aquel entonces, me dijo dos cosas que no sabía que eran y le expulse. 'Si no sabes que te he dicho', me dijo. Y le dije que era verdad, que por eso le expulsaba. Lo que no perdono a Héctor de Miguel es que se sentase en mi sitio un día que falté en Carrusel. Ese es el Itu-sitio. No lo ocupa nadie.