"Antes de fichar por el PSG, ya había renovado": la advertencia a los madridistas con Mbappé

Este sábado 1 de enero, Kylian Mbappé será libre para negociar con quien quiera. En la CNN, el futbolista francés ha hablado sobre su futuro y la posibilidad de llegar al Real Madrid, señalando que en enero no lo hará, puesto que dará todo por ganar en estos meses lo máximo posible con el PSG.

Además, 'El Sanedrín' de El Larguero también analiza junto a Álvaro Benito el buen papel de Militao en el inicio de la temporada de LaLiga y el aumento de casos positivos en la competición.

Mbappé queda libre en pocos días

Mario Torrejón: "Todo sigue su curso y no va a cambiar. Esto tiene una fecha de caducidad que es junio y ahí vendrá al Real Madrid".

Javi Herráez: "La decisión es firme y él quiere jugar en el Real Madrid. Hay una frase que dice que los seis próximos meses va a dar todo por el PSG".

Javier Matallanas: "Yo rompo una lanza por los sentimientos. El motivo de venir al Madrid es lo que él siente por el club".

Javi Herráez: "Mbappé se va al rival del PSG en todos los aspectos, en el deportivo y en el ámbito de la UEFA".

Santi Giménez: "Yo solo os digo que horas antes del 8 de agosto, Leo Messi había renovado por el Barça. Todo pinta a que irá al Madrid, pero cuidado".

¿Es Militao el mejor central de LaLiga?

Javier Matallanas: "Militao ha pasado de sospechoso a un rendimiento excepcional. La pareja con Alaba está funcionando muy bien. De ahí a conseguir lo que ha conseguido Ramos-Varane es demasiado".

Mario Torrejón: "No hay que olvidar a Sergio Ramos, porque ha estado muchos años. Ahora bien, se ha pasado página y de eso no hay ninguna duda".

Kike Mateu: "Para mí Militao es el central de referencia en LaLiga, no encuentro uno mejor. Me gusta mucho Araujo, pero no llega a ese nivel".

Santi Giménez: "Pero la diferencia es que a Araujo le piden cosas que no le piden a Militao. Ancelotti le pide cosas que sí puede hacer y Xavi justo lo contrario. Ahora bien, el Barça lleva buscando un central como Araujo desde hace mucho tiempo".

¿Se debe suspender el Atleti - Rayo Vallecano?

Javi Herráez: "En Inglaterra se paran los partidos, ¿por qué no se hace aquí si es un caso como el del Rayo? Una cosa es que te falten seis o siete jugadores, pero si tienes a catorce de baja la situación es muy diferente".

Mario Torrejón: "No pasa nada por parar. Por qué Martín Presa no puede decir hoy que no se debería jugar contra el Atleti".

Santi Giménez: "Hoy Iván Balliu, defensor del Rayo Vallecano, ha dicho a medios en Catalunya que por él no jugaba nadie. Hay equipos a los que le interesa mal quitarse de encima un partido aunque sea en precariedad, que aplazarlo y jugarlo más tarde cuando se estén jugando cosas más importantes".

Kike Mateu: "Lo que hay que hacer es no presentarse al partido. Ya lo vimos en el Barça cuando Guardiola era jugador. Está manipulado el partido entre el Rayo y el Atleti. Juegan cinco de un equipo contra veinticinco de otro. El límite debería ser el del sentido común".