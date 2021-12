Martín Presa: "Se ha hablado informalmente sobre la posibilidad de un aplazamiento contra el Atleti"

El Rayo Vallecano es el equipo más mermado de LaLiga Santander por el creciente número de positivos en coronavirus dentro de su plantilla. El presidente, Martín Presa, ha hablado en 'El Larguero' con Álvaro Benito de la situación actual del club y de la posibilidad de aplazar el partido liguero de este fin de semana contra el Atlético de Madrid.

¿Cuántos positivos hay en el Rayo Vallecano?

"En este periodo ha habido un total de 25 positivos en torno al primer equipo. Luego tenemos bastante más, como son jugadoras del equipo femenino, que ya han suspendido su partido contra el Levante".

¿Cuántos futbolistas son de esos 25?

"No lo sé seguro, pero 17 o 18".

¿Se puede jugar en esas condiciones frente al Atleti?

"Algunos quizá tenían síntomas y han salido más tarde. El contagio se debió producir en la visita a Bergantiños en Copa, según nuestro rastreo. Las condiciones no son ni mucho menos las mejores para este fin de semana. Esta enfermedad no es ninguna broma. Esto te toca muscularmente y te tiene en un periodo de inactividad y te deja muy muy tocado. Isi, la temporada pasada, tras cogerlo, pegó un bajón de rendimiento al que le gustaba respirar un poquito".

¿Han pedido el aplazamiento del partido?

"Por el momento se ha hablado informalmente sobre la posibilidad de un aplazamiento, pero no te digo que no se pueda producir. Algunos están con síntomas y no se encuentran bien, así que puede que algún futbolista más dé positivo".

¿Qué le han respondido por parte de LaLiga?

"Hoy ha sido muy rápido, por lo que tampoco tenemos los datos exactos. Creo que han podido entrenar seis del primer equipo, alguno con malestar. El partido nos preocupa sí, pero lo que más nos preocupa son los futbolistas. La mayoría no lo está pasando de forma asintomática, tenemos de todo. Ingresados en el hospital, por suerte ninguno. Fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares, etc".

¿Cree que Andoni Iraola va a tener a cinco futbolistas del primer equipo para jugar?

"No se lo puedo decir porque no tengo una bola de cristal. He visto el daño que hace esta enfermedad en primera persona como muy pocos lo han visto. Me puedo esperar cualquier cosa. Alguien parece estar recuperado y esa recuperación no está. Nosotros hemos sacado de la UCI a nuestro delegado el año pasado. Estuvieron tanteándole dos días desconectarle de la máquina. Eso lo hemos vivido en el Rayo hace un año. Mi padre perdió la vida con esta enfermedad. ¿Hay que ser optimista? Hay que ser sumamente cauto. Yo personalmente le dije a mis jugadores que limitasen al máximo el contacto social".

¿LaLiga quedaría adulterada si se jugase ese partido con tantas bajas para el Rayo?

"Seguramente se debería flexibilizar un poco más la norma de los cinco jugadores del primer equipo. Desde luego que sí tenemos que ir mermados, claro que va a minar nuestras posibilidades. Nosotros no es porque hayamos hecho las cosas mal, es porque hemos tenido la desgracia que la pareja de un jugador lo cogió y desde ahí hemos caído secuencialmente".