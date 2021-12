Lucía Velasco, autora de '¿Te va a sustituir un algoritmo?': "La digitalización sin control trae precariedad"

Con un final de 2021 marcado por una ola de contagios de COVID, echamos la vista atrás para ver cómo nos ha cambiado la pandemia en estos dos últimos años y a qué nos enfrentamos en 2022. La recuperación económica es uno de los grandes objetivos, y con el asentamiento del ‘teletrabajo’, existe la posibilidad de entrar en un nuevo modelo de trabajo. En 2025, 85 millones de empleos se verán afectados por la digitalización. Algunos cambiarán, y otros, directamente desaparecerán. Para analizar este futuro no tan lejano se ha asomado a La Ventana Lucía Velasco. Es economista, escritora, y autora del libro ‘¿Te va a sustituir un algoritmo?’.

Optimismo y convicción

Como no podía ser de otra forma, Velasco ha tenido que responder a la pregunta del título de su libro: “A lo largo de él voy dando respuesta, aunque debo decir que soy optimista. Sustituir no, pero tendremos que convivir con ellos”. No obstante, esa convivencia puede suponer un temor a ser dominados por esos algoritmos, aunque la economista tiene claro cómo trabajarlos: “Yo apuesto por gobernar la tecnología, que no nos marquen el ritmo; que el ritmo lo pongamos nosotros”.

Otra de las preocupaciones expuestas ha sido el rol de las personas en este proceso de digitalización, y Velasco ha sido contundente: “Tenemos que hacer que la tecnología responda a los intereses de las personas”. Aunque este cambio tecnológico pueda suponer la aparición de nuevos perfiles laborales, la economista ha avisado que no se trata de algo equitativo: “No es tan simple, que no se van a crear los mismos empleos que se van a destruir. Hay que cuidar de esas personas. La digitalización creará precariedad”.

Las verdaderas víctimas de los algoritmos

Los algoritmos pueden cambiar muchos elementos, como los derechos laborales. Velasco ha pedido que los cambios no abandonen a los trabajadores: “Tenemos que estar seguros que la tecnología no controla a las personas, y no ceder a la gestión algorítmica”. No obstante, la economista ha avisado de la tendencia actual: “Vamos a un modela laboral dual: los que diseñan la tecnología y una cantidad de proletariado digital que viven en condiciones inhumanas y que sobreviven día a día”.

La autora de ‘¿Te va a sustituir un algoritmo?’ también ha querido explicar que existe “todo un territorio digital por conquistar”, y por tanto debe existir un espacio en él para todos, incluso aquellos que no se han desarrollado en él: “Tiene cabida todo el mundo, y sino hay que dársela”.