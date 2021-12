2021, el año de la infodemia. ¿Cómo diferenciamos las noticias de los bulos?

"Me he obsesionado con la información, con los contagios y, al final, al tener tantas noticias a todas horas no sabía a quién creer". Luis es arquitecto, trabaja en un despacho diseñando reformas de edificios. "Eso ocurría cuando me dejaban acudir a mi oficina, el resto estaba en casa, con la televisión puesta: siempre los mismos expertos, los mismos periodistas y rótulos que me generaban ansiedad. A veces tenía la sensación de que se iba a acabar el mundo, otras que no pasaba nada", añade.

Una infodemia es una sobreabundancia de información, en línea o en otros formatos, e incluye intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. Pero, ¿qué es el periodismo responsable? "Informar basándote en la evidencia a la hora de contar las cosas, humanizar la pandemia, contar con los protagonistas y hablar con expertos. Hemos contribuido a hacer un papel didáctico para trasmitir a la gente la necesidad de seguir usando las mascarillas, y con las vacunas ha habido un efecto llamada", explica Sonia Ballesteros, jefa de Reportajes de la Cadena SER, que ha vivido y narrado la pandemia por y para todos desde que se declaró la emergencia sanitaria en 2020.

En la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2020, los estados miembros de la OMS (Organización Mundial de la Salud) aprobaron la resolución sobre la respuesta a la COVID-19. En la resolución se reconoce que gestionar la infodemia es una parte crucial del control de la pandemia. "Estamos cansados, pero ha habido momentos en los que se demandaba información de la COVID. Las noticias erróneas y falsas pueden perjudicar la salud física y mental de las personas", afirma el psicólogo Alberto Soler. "Ha habido bulo no solo en pandemia, sino, por ejemplo, con la repercusión de la vacuna en el ciclo menstrual. Nuestra labor es escuchar, empatizar y aclarar las dudas a los que están al otro lado", señala Xusa Sanz, enfermera y experta en salud de la mujer.

El año de los científicos fuera del laboratorio

Se ha democratizado la información científica y eso ha significado un esfuerzo para periodistas y para los investigadores. Pero no solo ellos han hablado de ciencia. Influencers, cantantes y artistas han acaparado minutos en los medios.

JM. Mulet, catedrático en Biotecnología de la Universitat Politècnica de València lo tiene claro: "Lo importante es desmentir lo que dicen. Zapatero a tus zapatos. No podemos hacer que artistas y cantantes hablen de vacunas y dar credibilidad a lo que dicen". Algo que apoya, el microbiólogo Sergi Maicas: "Los científicos tenemos que divulgar desde la pedagogía, para todos los públicos".

2022, SER SALUDABLE cumple 10 años

El programa SER Saludable, pionero en información de salud basado en la evidencia científica, premio Concha García Campoy 2020 está compuesto por:

Sara Tabares, dirección

Quique Lencina, producción y "buzón de voz"

Luis Boya - Sección "El buscador"

Berta Díaz - Sección "La Berta al mundo"

JM. Mulet - ciencia

Alberto Soler - psicología

Carlos Sánchez - endocrinologia

Jéssica Ruiz - nutrición

Jorge García - ejercicio

Xusa Sanz - salud femenina

Os deseamos un feliz 2022 lleno de salud y de ciencia. Un 2022 en el que SER Saludable cumplirá 10 años cuidando a las personas que nos escuchan.

Volvemos el 11 de enero para celebrar junto a los que nos oís una década de compromiso e información contada desde el rigor y el humor sobre lo más importante que tenemos en la vida: la salud.