Mendilibar: "Salí del Levante de aquella manera y no sabía que podía pensar la afición si volvía"

José Luis Mendilibar disputará su primer encuentro como entrenador del Alavés este domingo frente a la Real Sociedad. El técnico vasco coge las riendas de un equipo que se encuentra en la parte baja de la clasificación y coge el relevo de Javi Calleja, que con una problemática salida abandonó el banquillo de Mendizorroza, El flamante nuevo entrenador del Alavés, charló con Álvaro Benito sobre sus expectativas.

¿Qué has hecho toda esta temporada sin dirigir un equipo?

“Llevaba medio año viendo fútbol, pero no estando en el foco. Ahora toca volver otra vez y vuelta a empezar. En verano descansé y cuando empezó LaLiga vi mucho fútbol. Cuando lo ves por la tele te acuerdas de muchas cosas, es como si vieses una película y te diviertes. Echaba mucho en falta las mañanas con los chavales y entrenando”.

El equipo no marcha muy bien...

“Si te llaman a mediados de temporada es que las cosas no marchan bien. El Alavés está en la parte de abajo, pero no está hundido en mucho menos. Creo en el equipo y en los chicos.”

¿Qué mensaje has trasladado a tus jugadores?

“Tienen que creer en lo que yo les digo, cuanto más tarde en convencer a mis jugadores, más vamos a tardar en ir hacia arriba”

Eres de la Real Sociedad... ¿Cómo ves tu primer partido frente a ellos?

“Cuando juguemos contra la Real vamos a intentar ganar por todos los medios. Hay que ser honesto en estos temas”

¿Cómo te contacta el Alavés?

“La llamada se produjo al perder con el Villarreal. Mi representante fue el que me dijo y a partir de ahí empezamos a hablar”

¿Desde el club sabían, ya que no iban a continuar con Javi Calleja?

“Ellos tenían claro que no iban a seguir con Javi y que me querían a mí. El arreglo del contrato ha sido una novela. Cada uno ha defendido lo suyo y cuando se ha solucionado ya he podido entrenar2.

¿Cómo es tu relación con Calleja?

“Yo fui entrenador de Javi durante 4 meses en Osasuna. Tengo buena relación con él y las cosas de cada uno son propias. Él tenía que pelear lo suyo y creo que lo hizo bien”

¿Es cierto que tuviste una oferta del Levante?

“Hubo algo, pero no cuajo. No hablamos ni de condiciones. Estuve allí hace 8 temporadas y el equipo no estaba bien. Después de salir de allí de aquella manera no sé que podía pensar la afición si volvía”.

Suena Jason Remeseiro... ¿Cómo planteas este mercado invernal?

“Hay unos nombres encima de la mesa y parece que tenemos opciones de movernos. No sé si es una posibilidad, pero para cuando yo había entrado ya había nombres. A partir de la semana que viene empezaremos ya a pensar en lo que puede ”

¿Cómo fue tu última etapa en el Eibar?

“El COVID nos hizo mucho daño a equipos pequeños. Estuvimos 4 años muy buenos y luego hubo diferencias entre jugadores y directiva. Poco a poco nos fuimos quemando y se precipitó un poco la salida. Lo malo de esto es que el equipo descendió”

¿Sigues siendo escéptico con el VAR?

“Al principio era yo el único que no era fan del VAR, pero ahora hay muchos. No sé si funciona tan bien. No termino de entender estas cosas”.