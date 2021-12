"En los trámites para gestionar una baja usamos métodos del siglo XIX, urge cambiar el modelo"

Paulino Cubero, médico de familia, ha estado en los micrófonos de 'Hora 25' hablando de la situación epidemiológica actual y de los problemas de saturación en la atención primaria, como consecuencia de un modelo de proceder a su juicio obsoleto.

El proceso que se tarda en gestionar una baja es demasiado largo, considera Cubero:

"No es mucho tiempo, pero es un proceso fanganoso y antiguo, usamos procedimientos del S. XIX. a pesar de que la última normativa es de hace 4 o 5 años. Seguimos con un proceso que mezcla la parte clínica con la económica. Esta última es dramática como se puede observar con los datos, pero en la clínica supone una sobrecarga en una situación ya de mucha sobrecarga. Es un procedimiento que debería ser mucho más sencillo, mejor estructurado, con menos papeles y visitas y, en definitiva, con menos problemas".

En Reino Unido han optado por obligar a firmar al paciente que recibe la baja una declaración responsable, algo que ve con buenos ojos el doctor Cubero.

"Sería razonable que se planteara y lo hemos pedido en varias ocasiones. Realmente, la baja tiene varios aspectos, porque participan las empresas, el trabajador y el médico. Este lo que debe hacer es la parte clínica. Los tres primeros días se supone que son a cuenta del paciente, aunque en realidad las empresas hacen convenios con sus trabajadores para pagarles el dinero íntegro o una cantidad mayor, pero al final lo que quieren es que sea el médico el que certifique la baja.

Sin embargo, en Reino Unido para las bajas cortas, como es el caso de la COVID, una gripe común, etc, no es necesario pasar por el médico de familia para obtenerla. El paciente sabe muchas veces qué tratamiento debe seguir y no le hace falta visitar a un sanitario, pero sin embargo en España tiene que acudir al médico de familia para que le diga que tiene que estar de baja, cuando él ya lo sabe y ya está en su casa.

Hay sistemas mucho más sencillos. En España al paciente hay que hacerle una baja, una semana después un parte de confirmación, para luego hacer un procedimiento de alta, y cada uno de eso va acompañado de un papel que tiene que recoger el paciente en su centro de salud, con los niveles de saturación que tienen actualmente, para luego enviarlo a la empresa. Y todo ello agravado porque la empresa ya lo recibe a por otros medios. Es muy necesario y urgente cambiar el procedimiento para aliviar la carga de trabajo de miles de médicos".