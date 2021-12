"El espíritu del Dakar ha cambiado: antes era una aventura y ahora es una carrera que dura 15 días"

Comienza la 44º edición del Rally Dakar. Desde el 1 de enero, 81 pilotos y copitolos españoles competirán a lo largo de 8.177 kilómetros por el desierto.

Esta edición del Dakar se la perderá el español con más participaciones, Jose Luis Criado, un notario de Jaén, tras dar positivo por coronavirus. Hablamos con él y con los integrantes de "su" camión, que ya están en Yedá: Jordi Juvanteny, Jordi Ballbé y Fina Román.

Jose Luis Criado: "El espíritu del Dakar ha cambiado totalmente. Si tú en aquella época te perdías, te quedabas a vivir allí. Era muy complicado. Había gente que se perdía 3 días y había que agruparlos".

Jordi Juventany: "Esto empezó con una brújula. Sin GPS, ni móviles. Eso era una aventura y ahora se ha convertido en una carrera que dura 15 días. ¿El peor momento? La vez más gorda, cuando al final de una etapa nos quedamos sin carburante".

"Pero el año pasado fuimos Jordi y yo solos. Y nos encontramos a 40 participantes, que estábamos todos perdidos. ¿Tú sabes qué sensación te entra cuando te encuentras después de perderte? Perdimos una hora por la noche".

Fina Román: "Una de las cosas malas es que la aventura de antes se ha perdido. No culpo a la organización en concreto: es que se tienen más limitaciones en los países, no es libre como antiguamente. Hay muchas zonas en los que no se puede pasar. No estamos en contra de cómo es hoy, sino de haber perdido esa esencia".