¿Por qué cuesta 80 euros la camiseta infantil de tu equipo de fútbol?

La camiseta de fútbol de su equipo favorito es uno de los regalos más reclamados por los niños y niñas españoles en la carta a los Reyes Magos. Pero si Melchor, Gaspar y Baltasar quieren satisfacer los deseos de los más pequeños tendrán que rascarse el bolsillo porque los precios de estas prendas deportivas son bastante elevados.

La camiseta más barata que se encuentra en las tiendas oficiales de los clubes de Primera División es la del Valencia por 52 euros. Si por ejemplo queremos la camiseta de su rival en la ciudad, el Levante, para nuestro hijo o hija de seis años y queremos ponerle el nombre y el número de la estrella granota, José Luis Morales, tendríamos que pagar 80 euros.

De los equipos situados en la zona baja de la clasificación la camiseta más cara para niño, sin nombre ni dorsal, es la de Osasuna, que cuesta 74,95 euros en la página web oficial de la entidad rojilla. La del Espanyol 69,95 euros y la del Mallorca, 70. Elche y Getafe, por su parte, fijan el precio en 60 euros

En este sector de las camisetas infantiles hay que diferenciar las que son de categoría Junior y los kit para bebé. Hablamos de equipaciones para menores de cuatro años que se venden en un pack compuestos por camiseta, pantalón y medias. El Deportivo Alavés tiene en su tienda oficial estas equipaciones a 70 euros, el Celta a 64’95, y el Cádiz y el Granada a 60.

Según el profesor titular del departamento de marketing en ESADE, Gerard Costa Guix, no estamos hablando solamente de una prenda de ropa que utilizamos para hacer deporte, los clubes de fútbol venden ilusión con sus camisetas, de ahí que no sea un error a su juicio fijar esos precios.

“El coste de una camiseta con DRI FIT está entre 5 y 10 euros, coste de producción. En la mejor tienda te vas a 25 euros. A esos 25 euros de coste de producción súmale los márgenes que el fabricante le está pagando al club, y después por supuesto el IVA, etc… Pero es emoción. Cuando alguien lanza una camiseta al mercado no es “me están dando 10 euros”. Te están dando emoción. Mirémoslo más como una marca de lujo, un sueño anhelado a tener, y no como una pieza de deporte que me puedo poner”, recalca.

Si miramos las cifras de los clubes que están pelando por entrar en Europa, los números son muy parecidos a los anteriores. Un kit para bebé de entre tres y treinta y seis meses, va de los 50 hasta los 70 euros. Consultando las webs oficiales de los distintos equipos, vemos que la Real Sociedad es el equipo de LaLiga que tiene el precio más alto. 70 euros cuesta un kit para bebés. Le sigue el Real Madrid con 65 euros. Barça y Atlético de Madrid 59,99 euros y el Valencia es el conjunto que tiene el precio más bajo con 44 euros. Ya en niños de entre 7 y 14 años, el precio de una camiseta está entre los 65 y 70 euros. La del Real Madrid cuesta 70 euros, la del Betis 65, la del Barça 69,99 y la del equipo revelación de LaLiga, el Rayo Vallecano, cuesta 60 euros. Todos estos precios sin incluir nombre y dorsal.

Los padres y madres consultados por la Cadena SER en la puerta de algunas tiendas físicas de estos equipos lo tienen claro: “Los precios la verdad son un poco caros”, “solo se la pueden comprar determinadas personas que tienen mucho dinero, y el fútbol es de los críos”, o “yo la dejaría en unos 40€”, dicen en El Larguero.

Los clubes alegan pérdidas millonarias por la pandemia y piden fidelidad a su gente, pero los abonos, las entradas y las camisetas oficiales cuestan lo mismo que antes de la pandemia o incluso más, sin tener en cuenta la crisis que afecta al aficionado.