Y el Capitolio se tiñó de negro

Es sin duda uno de los momentos que nos deja cualquier repaso a lo que ha sido el año 2021. Cientos de personas llevando banderas de Trump y gorras rojas con el lema “Make America Great Again”, gritando “traidores” o pidiendo la ejecución del vicepresidente Mike Pence, asaltaron por la fuerza el Capitolio de Washington para interrumpir la sesión en la que el Congreso de los Estados Unidos debía ratificar la elección de Joe Biden como presidente.

Durante toda la campaña, el presidente Trump había estado lanzando acusaciones de fraude, una estrategia que mantuvo incluso durante la noche electoral y en los días y semanas posteriores, planteando todo tipo de recursos judiciales que fueron desestimados. Esa misma mañana, y a pocos metros del Capitolio, convocó una concentración bajo el lema “Parad el robo”. En un momento del acto llamó a sus seguidores a bajar por la Avenida de Pensilvania, “me encanta la Avenida de Pensilvania”, para marchar hasta el Capitolio. “Vamos a dar a los republicanos débiles el orgullo y el valor que necesitan para recuperar nuestro país”, les dijo; y ellos obedecieron…

Los asaltantes en el despacho de Nancy Pelosi, una de las fotos más icónicas

Más allá de imágenes icónicas, como la de uno de ellos sentado en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con los pies encima de la mesa o la del famoso chamán de QAnon aullando por los pasillos con su casco de cuernos de bisonte, aquel ataque puso en peligro la democracia de los Estados Unidos. La Justicia ya ha juzgado y condenado a algunos de los manifestantes que entraron en el Capitolio. La Cámara de Representantes ha iniciado una investigación para tratar de aclarar las responsabilidades de los instigadores y posibles autores intelectuales de una operación que no pareció improvisada. El Partido Republicano no termina de colaborar y algunos de sus representantes ya se han negado a declarar.

La sombra de Trump es alargada y sigue planteando interrogantes. ¿Volverá a presentarse en 2024? Muchos de sus seguidores aún creen en la teoría del fraude electoral ¿Se puede descartar un nuevo asalto al Capitolio si otra vez los resultados no les convencen? ¿Están maniobrando los seguidores del ex presidente para poder controlar los resultados de las próximas elecciones en los Estados clave? La prestigiosa revista The Atlantic añade aún más incertidumbre con su portada de este mes. Bajo el titular 'El siguiente golpe de Trump ya ha empezado', añade: “Lo del 6 de enero fue un ensayo. El Partido Republicano de Donald Trump está ahora mucho mejor posicionado para subvertir las próximas elecciones”.

Un año después rememoramos aquellas horas con algunos de los periodistas y congresistas que vivieron el asalto en primera línea, y analizamos con expertos y consultores políticos las consecuencias que el asalto al Capitolio ha tenido para las instituciones, el Partido Republicano y la democracia de los Estados Unidos