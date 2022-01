Rubi: "La norma dice que al fútbol se juega con 11, pero si tienes cinco jugadores se puede jugar"

Cambia el año, pero la pandemia del COVID-19 sigue azotando al deporte nacional. Los brotes en los clubes son cada vez más frecuentes, causando bajas en las plantillas que son un auténtico dolor de cabeza para los entrenadores. Y, aunque los brotes más sonados son en Primera División, en Segunda también están sufriendo los sinsabores de la pandemia. El último en estallar ante estos problemas ha sido Rubi, el entrenador del Almería (líder destacado de la competición), tras perder contra el Cartagena.

Pese a pedir el aplazamiento del encuentro por tener a casi la mitad de la plantilla afectada por el COVID-19, LaLiga denegó la propuesta del club almeriense. "Estoy muy triste por cómo nos ha tratado la Liga esta semana. La plantilla está abatida porque llevábamos muchos partidos sin perder, consideramos la situación muy injusta con respecto a la jornada anterior. A veces si hace cumplir la norma y otras veces no", exponía Rubi.

El enfado no acababa ahí. "Si hemos de perder por una alineación indebida se perderá. La norma dice que al fútbol se juega con 11, pero si tienes cinco jugadores se puede jugar. Me parece increíble", añadía el entrenador. Respecto a como continuará capeando el temporal el Almería con el partido de Copa del Rey contra el Elche en el horizonte, Rubi sigue teniéndolo claro: "A partir de ahora a levantar la cabeza y si no sigue cayendo gente por COVID, pues haremos lo que podamos el jueves y si no pues nos da igual".

Como no podía ser de otra manera, el protocolo de LaLiga no escapó de las críticas. "No nos hemos hecho un PCR desde el primer día que empezamos a entrenar. El último test de antígenos que nos hicimos fue ayer. Si metes el palito más adentro a lo mejor te da positivo y si no lo metes tanto igual no te da. Hemos jugado vete a saber cómo. Ninguno tenía síntomas, si no lo hubiéramos apartado. Se ha frivolizado mucho y no se ha cuidado para nada a los jugadores", sentenciaba Rubi.