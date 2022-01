"Con Ancelotti ya pasó", ¿cómo se presenta el 2022 para el Real Madrid?

¿Cómo se presenta el 2022 para el Real Madrid, Atlético y Barcelona? Con la Champions, la Europa League, la Copa del Rey y la Liga en juego, El Larguero analiza cómo llegan los equipos a los primeros meses clave del año.

¿El Real Madrid, campeón de Liga?

Miguel Martín Talavera: "El Sevilla le va a dar guerra hasta el final. Pero los que dan más guerra, atlético y Barça, ya no les veo peleando con un Madrid que se dejará puntos, pero no tantos como para perder la Liga. Solo puede perder el Real Madrid y el único que dará guerra es el Sevilla".

Javier Herráez: "la Liga son muchos días, el año pasado el Atlético hizo una primera vuelta inmaculada y luego pidió la hora para terminar. Pero hay muchos días: Copa del Rey, Champions... Creo que el Real Madrid es el favorito, pero yo esperaría un poco".

"Con Ancelotti ya pasó: consiguieron 22 partidos sin perder, pero luego con el Valencia comenzó una cascada de problemas, lesiones... Nunca se sabe, hay que esperar un poco".

Lluís Flaquer: "Pon rendimiento, me parece impensable que el Real Madrid pierda esta liga. Igual que me parecía impensable que perdiese el Atlético de Madrid la temporada pasada, el Real Madrid está acostumbrado a esta presión y se le ha puesto muy favor. A no ser que haya algún equipo que haga una segunda vuelta perfecta, que habría emoción"

Los españoles en Europa League y Champions

Miguel Martín Talavera: Veo más opciones en la Europa League. Al Atlético le ha tocado un rival complicado, el United. El PSG tendrá que coger la velocidad de crucero ante el Real Madrid a esa altura de la temporada. Al Villarreal, que tiene a una Juventus venida a menos, pero no le veo con potencial como para llegar mucho más lejos.

"Veo más opciones de hacer algo más en Europa League que en la Champions, En Betis está jugando bien, es la competición del Sevilla, el Barça estará ahí, veremos qué pasa con una Real que igual se rearma..."-

Javier Herráez. "Es muy complicado para el Real Madrid. Ahora está mejor que el PSG, pero los franceses tienen un vestuario increíble al Bernabéu. El Madrid tiene un escollo muy importante. Pero el resto también: el Atlético de Madrid está tieso y el Villarreal, cuando pase de ronda... Ojito".

Lluís Flaquer: "Estamos acostumbrados a decir que el Madrid es favorito, pero sí parece que está un peldaño por debajo de los grandes de la Premier -City, Liverpool- y de la Bundesliga. Es verdad que el PSG es una moneda al aire y veremos cómo se desenvuelve esa elmintaria. En cuanto a la Europa League, es territorio Sevilla. El Barça siempre es una incógnita. SI recupera a Ansu y a más jugadores, veremos..."

¿Qué papel tendrá España en Catar 2022¿

Javier Herráez. "Ya está clasificada y como primera, así que sobresaliente. Ahora toca pelear, habrá que ver los rivales, cómo llegas... Noviembre es el mejor momento para los futbolistas, pero hay poca preparación. Luis Enrique le gusta mucho trabajar con tiempo, la presión alta, el sacrificio.. Creo que podemos hacer un buen papel. Creo que semifinales entrará"

¿Dónde jugará Mbappé?

Javier Herráez: "Real Madrid"

Lluís Flaquer. "Real Madrid"

Miguel Martín Talavera: "Real Madrid"

¿Dónde jugará Haaland?

Javier Herráez: "Si sigue Simeone, tengo mis dudas"

Lluís Flaquer. "Ojalá Barça"

Miguel Martín Talavera: "Manchester City"

¿Se quedará Joao Félix en el Atlético?

Javier Herráez: "Si se queda un año más en el Dortmund, al Real Madrid"

Lluís Flaquer. "No"

Miguel Martín Talavera: "Creo que no"