"Habrá nueva versión": el error en el reencuentro de 'Harry Potter' que obliga a la productora a cambiarlo

El pasado 1 de enero, HBO Max dio la bienvenida al 2022 con el estreno de 'Harry Potter: regreso a Hogwarts', un documental donde los principales actores que dieron vida a los personajes de la saga se reencuentran en varios rincones del castillo para analizar, 20 años después, cómo fue rodar juntos y el fenómeno que supuso.

Tras el visionado de la producción que dura aproximadamente una hora y media no hay visiblemente ninguna imperfección notable a primera vista, pero los más fans de la saga y principalmente de la actriz Emma Watson puede que hayan notado un error que muchos no han pasado por alto.

En un momento del documental se habla de cómo seleccionaron a los protagonistas para interpretar el papel de Harry, Ron o Hermione. Y al hablar de Watson, nos muestran una imagen de una niña pequeña comiendo con unas orejas de Minnie Mouse, pero el problema llega al detectar que no es Emma Watson tal y como señalan.

"Es literalmente Emma Roberts, no Emma Watson", advertía una usuaria en Twitter, compartiendo la captura de pantalla donde la sobrina de Julia Roberts compartía en Instagram la imagen. "¡Orejas de Minnie Mouse!", escribió la actriz, hace ya unos años.

En el especial de Harry Potter, incluyeron una foto de Emma de chiquita, con orejas de Minnie.

El problema es que la foto es de Emma ROBERTS, quien compartió esa foto hace años y ahora se llenó el posteo de comentarios para HBO Max y Emma Watson 😄 pic.twitter.com/nwgxv9xeno — Lucas Baini | Cámara en Mano (@Lbaini) January 1, 2022

Los productores del reencuentro ya se han pronunciado, aclarando que "próximamente habrá nueva versión". "¡Bien visto fans de Harry Potter! Nos habéis avisado de un error de edición con una fotografía mal etiquetada", agradecieron en 'Entertainment Weekly' a los seguidores que habían dado la voz de alarma.

Del abandono de Emma Watson a la no aparición de J.K. Rowling: las principales claves en el reencuentro de 'Harry Potter'

El reencuentro de los actores ha desvelado muchas tramas y episodios que no conociamos. Uno de los asuntos que más controversia ha provocado es la no aparición de la autora de los libros y creadora del mundo Harry Potter. Algunos señalaban que igual no había sido invitada por sus comentarios tránsfobos, pero lo cierto es que sí le llamaron para participar en 'Regreso a Hogwarts', pero fue su propio equipo el que decidió que ya existían muchas declaraciones de J.K. Rowling y finalmente la productora incluyó vídeos de la autora datados en 2019.

Otra de las tramas que más llamó la atención fue la gran declaración de amor que Emma Watson confesó sobre Tom Felton (Draco). "No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él. Solía llegar cada día y mirar si su número estaba en la convocatoria de rodaje, tenía el número 7. Y si estaba apuntado, era un día con un extra de emoción", confesó la actriz en el documental.

Felton, por su lado, confirmaba que sentía cierta "debilidad" por la pequeña Hermione. "Siempre tuve debilidad por ella, y eso sigue estando presente hoy en día", dijo. Al ser preguntada sobre si alguna vez se han atrevido a dar el paso, Watson rompía la ilusión a los más fans de la pareja aclarando que "no ha pasado nada en el plano romántico, nunca". "Simplemente nos queremos, eso es todo", concluyó sobre el asunto.