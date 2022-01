Guerra civil energética... ¿es la energía nuclear energía verde?

La propuesta de borrador de la ‘taxonomía verde’ elaborada por la Comisión Europea ha abierto un nuevo cisma entre los Estados miembro de la Unión: lo que propone el órgano ejecutivo de la UE es que se consideren ‘verdes’ las inversiones en centrales nucleares que reciban un permiso de construcción antes de 2045, y también al gas natural, si tiene al menos bajas emisiones, hasta 2035. Un planteamiento que no todos los países apoyan.

Así, mientras que Francia, un país donde dos tercios de la energía que se consume es atómica, que tiene 27 centrales nucleares, y que ya ha anunciado la construcción de seis nuevos reactores entre 2035 y 2040, con una inversión de 46.000 millones de euros, sí apoya los beneficios fiscales que para este tipo de energía supondría considerarla ‘verde’, en otros Estados miembro, entre los que figura España, pero también Alemania o Austria, la propuesta no ha tenido tan buena acogida. Así lo ha expresado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha señalado que el gas natural y la energía nuclear “no son energías verdes ni sostenibles” y que este planteamiento “no tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética del conjunto de la UE”. Una línea en la que también se han pronunciado el Vicecanciller de Alemania y Ministro Federal de Economía y Protección Climática Robert Habeck, quien tilda esta iniciativa de “Greenwashing”, el gobierno luxemburgués, que califica esta propuesta de “provocación”, o Austria, que incluso amenaza con denunciar a la Comisión Europea en los tribunales.

Y es que se trata de un planteamiento en el que están en juego no solo la transición energética hacia un modelo más sostenible, sino también miles de millones de euros: concretamente, en la próxima década habrá 743.000 millones de dólares de inversión para las energías renovables. Sin embargo, explica en Hora 25 de los Negocios el director de Próxima Energía y experto en la materia, Jorge Morales, el debate sobre si financiar también la energía nuclear como verde no afecta especialmente a España.

"En el caso de España es bastante poco relevante. Ahora mismo no hay ninguna empresa en España, ninguna, que esté dispuesta a construir una central nuclear ni tampoco centrales de gas. Es decir, todos sabemos que toda la generación eléctrica de aquí a 10 años, a 20 años, y demás, se va a hacer 100% renovable, toda la nueva generación eléctrica. Por tanto la discusión, sobre si el dinero, aquí en España se va a dedicar a esto, no es real. Otra cosa distinta es que, a Francia, que tiene una industria nuclear muy importante y lo que quiere es exportar reactores a otros países, como por ejemplo podría ser España, que no lo es, pero algún otro país quisiera comprar energía nuclear y entonces ahí donde ellos quieren pues batirse el cobre e irse a ese país" explica Morales.