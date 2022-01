Soledad Gallego-Díaz

Jim O´Neill, exministro de Tesoro del Reino Unido y expresidente de Goldman Sachs, ha escrito un artículo sobre los temas económicos más relevantes para 2022. He aquí un resumen. ¿Qué va a pasar con la inflación? Respuesta: no lo saben ni los bancos centrales. Pregunta: ¿hay que preocuparse por los niveles de deuda pública? Respuesta: Depende para lo que se emplee esa deuda. Pregunta: ¿se producirán las ansiadas mejoras de productividad? Respuesta: los legisladores quieren impulsarla. Esperemos que sean serios. Pregunta: ¿cómo evolucionarán los mercados financieros? Respuesta: no puedo responder, pero si alguno de los diversos temas que vigilan da un giro negativo, las consecuencias para los mercados podrían ser nefastas.

Ya está. Se acabó el análisis del señor O´Neill sobre los temas económicos relevantes. El resumen puede parecer un monólogo de Groucho Marx, pero es exacto. El exministro y alto ejecutivo francamente no tiene mucha idea de lo que va a pasar, o si la tiene se la calla, porque el conjunto de obviedades de su artículo podría haber sido formulado con la misma solemnidad por el jardinero de su estupenda mansión británica. La única conclusión posible es que nos importa a todos mucho más lo que crean y hagan los políticos que lo que piensen expertos del tipo del señor O’Neill.