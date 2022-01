La polémica del día

Imagino a los Reyes Magos en estos días ante la disyuntiva de dejar o no un móvil en los zapatos de una personita de diez u once años. Cuántas veces nos habremos planteado en este programa dudas sobre la mayoría de edad digital. Hoy leemos en El País una entrevista con Jordan Shaphiro, experto en alfabetización digital, que sostiene que hay que dar un móvil a un niño antes de los 13 años, cuando aún se deja aconsejar, lo contrario a lo que sostienen gurús de Silicon Valley que presumen de no dejan manejar a sus hijos pequeños lo que ellos crean y fabrican.

Sostiene este experto que cada generación se tiene que socializar en el contexto del tiempo que le ha tocado vivir y que es una contradicción que enseñemos en el siglo XXI a leer, escribir y comunicarnos con las pautas del XIX. Es discutible, pero es sensato lo que dice. La tecnología digital ha llegado para quedarse y la cuestión es si, por miedo a sus peligros, debemos postergar el acceso a lo inevitable o adelantarlo a un momento en que aún tengamos autoridad sobre nuestros hijos para orientarlos en sus infinitas virtudes y sus evidentes riesgos. Esa es la polémica. Y merece que no la despachemos con prematuros aspavientos, no vaya a ser que demos un manotazo al móvil con el que entretenemos a los niños mientras comen la papilla o a los preadolescentes para tener una sobremesa tranquila.