¿Cuál es la mejor edad para que tu hijo tenga su primer smartphone?

A raíz de la entrevista de Elisa Silió -en El País- al experto en alfabetización digital y autor de “La nueva infancia: criar a los niños para que prosperen en un mundo conectado”, Jordan Shapiro. Isaías Lafuente nos plantea la siguiente polémica: ¿Es bueno adelantar la edad a la que los adolescentes acceden a su primer móvil?

Cuanto antes, mejor

La edad de acceso en España oscila entorno a los 12 y 13 años, cuando acceden a la secundaria. Demasiado tarde para Shapiro que opina que cuanto antes lo hagan, mejor. Entre los 7 y los 8 años, señala, “cuando todavía puedes darles pautas y consejos saludables”. Mientras, nuestro invitado en La Ventana, Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor de ‘El cerebro del niño explicado a los padres’, se opone y prefiere esperar.

Bilbao expone que diversos estudios, han llegado a la conclusión de que “cuanto antes entre un menor en contacto con la tecnología, más probabilidades habrá de que sufran déficits”. Enumera algunos como la falta de atención, cambios en el comportamiento e, incluso, el fracaso escolar. “Hay una correlación entre el tiempo de exposición y lo prematuro que este sea con los efectos negativos”, asegura.

"Es un trabajo de dominación y autocontrol"

La clave entonces sería introducir de forma paulatina los dispositivos electrónicos en la vida de los menores. “Se recomienda que no estén expuestos hasta los 2 años a ningún dispositivo”. A partir de entonces “comenzaríamos con la televisión, con la que no se tiene una gran interacción, luego las tables, y, por último, los móviles”. Señalando que con cada uno deberá realizarse un trabajo de “dominación y autocontrol” para tener un uso responsable.

También advierte de influencia que pueden tener estos fuertes estímulos en el desarrollo cerebral de los más pequeños: “afectan al desarrollo de la psicomotricidad”, explica, “cuanto antes estén expuestos a un teléfono antes dejará de interesarles correr o saltar”, por el carácter de atracción que estos generan, influir en el desarrollo el aprendizaje del lenguaje o la imaginación “Un niño de 5 años dejará de interesarle los cuentos si pueden acceder a un videojuego”.

La visión de los padres

Entre la visión de los oyentes, también existe diversidad de opiniones. Algunos de ellos entienden que hay que formar parte cuanto antes de este aprendizaje, y acompañarlos en el proceso “hay que entender que es su forma de comunicarse. Antes nos llamábamos al timbre, ahora se escriben por WhatsApp”, comenta Maider. Otros también apelan al propio ejemplo para que los niños no se pierdan en las nuevas tecnologías, como apunta Jesús: “los adultos somos los primeros que abusamos de los dispositivos”. E incluso reconocen que la excusa de usarlos para ‘poder tenerles localizados’ no es válida: “a los hijos se les controla con respeto y con confianza, no con un móvil. Hay que enseñarles a cumplir unas normas, como la hora de llegar a casa sin necesidad de un dispositivo”, explicaba Begoña, otra de las oyentes.