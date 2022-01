"Si de aquí al domingo no inscriben a Ferran Torres... se tienen que ir"

La primera 'Barra Libre' del año en SER Deportivos tuvo como tema principal la presentación de Ferran Torres y los problemas que tiene el Barcelona para inscribirle si no sale "un pez gordo". Así lo han explicado Jordi Martí, Antonio Romero y Miguel Martín Talavera, que han contado con la participación de Íñigo Markinez como invitado. Además, las palabras de Ancelotti después de la derrota del Real Madrid ante el Getafe y el estado de forma de delanteros como Luuk de Jong y Luis Suárez, han sido otros puntos calientes de la charla deportiva.

¿Tiene el Barça un 'as' en la manga para Ferran?

Jordi Martií: "Lo más relevante es el anuncio de que Ferran Torres se podrá inscribir antes del domingo. El encaje solo puede hacerse si sale un pez gordo".

"Lo que han pagado por Ferran es una cifra prepandemia. Es muy caro pagar eso".

Miguel Martín Talavera: "Me parece de poca seriedad fichar a dos jugadores y no saber si se pueden inscirbir. Es una chapuza absoluta haber fichado a un jugador y no tener otra salida. Lo presentan y ahora mismo no puede jugar".

Antonio Romero: "La gente puede tener dudas porque Laporta dijo que lo de Messi se iba a solucionar, que la renovación de Dembélé era la llave para Ferran. Ahora resulta que es Demir... Pueden estar con la moscar tras la oreja porque seis días para sacar a un pez gordo...".

"Si no lo tienen atado y de aquí al domingo no lo inscriben... se tienen que ir. Por eso creo que tendrán un as en la manga".

"Ferran es un pelotero. Es un jugador que le va a dar rendimiento inmediato al Barça. Encaja como un guante en lo que tiene pensado Xavi".

Íñigo Markinez: "No entiendo. Salen un pez gordo... ¿y qué? ¿Cómo van a salir sin más los jugadores? Ferran podrá colaborar pero no va a solucionar los problemas que tiene el Barcelona. Tampoco es Messi".

Ancelotti, portavoz del Madrid

Jordi Martí: "Ancelotti es un crack y muy inteligente. Cuando Ancelotti dice que se han tomado un día más de vacaciones, chapó".

Miguel Martín Talavera: "De Ancelotti podrían aprender los que mandan en el Madrid, porque deslizar desde ayer el tema arbitral sobre el agarrón...".

"En el Madrid deberían hablar de que la defensa es una calamidad".

Antonio Romero: "Aquí se dijo que lo de Butragueño estaba mal hecho".

"Ancelotti demostró que el portavoz del Madrid es él. Cuando le preguntaron por el penalti dijo que no toca".

Íñigo Markinez: "Hasta el mejor escribano hace un borrón. Lo importante son las tendencias".

Luuk De Jong, Luis Suárez, Haaland...

Íñigo Markinez: "Luuk De Jong no tiene nivel para el Barça. Hay otros ejemplos como Braithwaite. Y Luis Suárez está para sopitas".

Miguel Martín Talavera: "Al Sevilla, Luuk De Jong le dio una Europa League. Había muchas bromas que parecía que habían fichado a mí. Es muy injusto".

Jordi Martí: "Si tan bueno es Luuk De Jong... ¿le incorporarías para relevar de Suárez?".

"De Haaland lo que veo es mucha prudencia. Su fichaje pasa por la cartera y tiene rivales que le pueden dar un varapalo".

Antonio Romero: "Aunque hubiera jugado Laporta, lo de ayer del Barça no es una victoria histórica".