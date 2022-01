La brecha de género en el cine español: solo un 12% de las películas de 2021 han sido dirigidas por mujeres

El cine sigue siendo un sector muy masculinizado. A pesar de los avances de los últimos años, en los que tanto desde el ministerio como desde el sector del cine se ha trabajado para corregir las desigualdades, los datos siguen mostrando que la brecha de género es un asunto importante en nuestro cine. Si nos fijamos en el número total de películas estrenadas en 2021, un año en el que la industria se ha debatido entre los confinamientos y reducciones de aforo por el Covid y la vuelta a las salas, vemos que el número de cintas dirigidas por mujeres sigue siendo muy bajo. Solo un 12,8 por ciento de las películas tienen a una mujer al frente. Eso supone 36 de las 280 películas que llegaron a cines o a plataformas en este pasado año.

De esas 36 películas, la mayoría son obras de ficción, 21 frente a 15 documentales. De todas las películas estrenadas solo hay una cinta de animación que tenga a un mujer detrás, es Valentina, de Chelo Loureiro. Además de una película codirigida por un director y una directora. Salvar el árbol (Zutik!), de Haizea Pastor (e Iker Álvarez). Ambas películas nominadas al Goya en esta categoría.

El género de la animación continúa muy masculinizado frente a la ficción o los documentales, algo que suele observarse en las estadísticas de los últimos años. La explicación de CIMA, la Asociación de Mujeres cineastas, es que se trata de un género cinematográfico que requiere mayores presupuestos y más tiempo para su realización y las mujeres suelen encontrar trabajas para financiar sus películas, como señala esta asociación. "Queremos hacer películas grandes de todos los géneros", decía Cristina Andreu, presidenta de CIMA. "Tenemos que hacer películas y saber que podemos manejar presupuestos grandes y que podemos contar cualquier cosa, desde un viaje a la luna, un wéstern o una historia de madres e hijas. Ese es el llamamiento importante también para las mujeres", añadía Andreu.

De las 36 películas, 11 son operas primas, como Destello bravío, de Ainhora Rodríguez, La Casa del caracol, de Macarena Astorga, o Ama de Julia de Paz, que estuvieron compitiendo en el Festival de Málaga. También Alegría de Violeta Salama, que estuvo en el Festival de Sevilla. O Karen de María Pérez. Destaca la ausencia de cine dirigido por mujeres y producido por las televisiones privadas. Solo una película de las 36 analizadas tiene a una tele detrás, es La familia perfecta, una comedia que dirige Arantxa Echevarría y que produce Atresmedia. Telecinco ninguna.

La situación de las mujeres directoras es algo peor incluso que la de 2020, cuando el porcentaje de películas dirigidas por mujeres ascendía a un 19 por ciento, cifra similar a la 2019. En cuatro años, el balance medio de crecimiento de la representatividad de mujeres en el sector cinematográfico ha sido de un 3 por ciento, según datos de CIMA.

Frente a estos malos datos, hay una cuestión positivva y un dato muy significativo. Teniendo en cuenta el escaso número de películas dirigidas por mujeres, es relevante que en los premios y festivales el número de directoras sea cada vez más elevado. En las nominaciones a estos premios Goya que se celebrarán en febrero de 2022, hay dos películas de las cinco nominadas dirigidas por una mujer, son Miaxabel de Icíar Bollaín y Libertad de Clara Roquet. En la categoría de mejor dirección este año solo está nominada Bollaín y en dirección novel hay dos mujeres, Carol Rodríguez Colás, por Chavalas y Clara Roquet. El cine hecho por mujeres sigue interesando, lo demuestra este alto índice de éxito de directoras y de guionistas en los premios de carácter nacional y en los festivales.

LAS PELÍCULAS DE 2021 DIRIGIDAS POR MUJERES



1.- Maixabel, Iciar Bollaín

2.- La familia perfecta, Arantxa Echevarría

3.- Chavalas Carol rodriguez

4.- El refugio, Macarnea Astorga

5.- La casa del caracol, Macarena Astroga

6.- Seis días corrientes, Neus Ballus

7.- Libertad, Clara Roquet

8.- Dardara, Marina Lameiro

9.- Nora, Lara Izaguirre

10.- Las consecuencias, Claudia Pinto

11.- Ama, Julia de Paz

12.- Destello Bravío, Ainhora Rodríguez

13.- Nación, Margarita Ledo

14.- Crónica de una tormenta, Marina Barassi

15.- Alegría, Violeta salama

16.- Valentina, Chelo Loureiro,

17.- Karen, María Pérez Sanz

18.- Negro Púrpura, Adela Iglesias y Adriana P. Villanueva

19.- Huellas Maru Solores,

20.- Dos, Mar Tarragona

21.- La última primavera, Isabel Lamberti

22.- ¿Qué hicimos mal?, Liliana Torres

23.- La vida después del Isis, Alba Sotorra

24.- Callejeras, Silvia Moreno

25.- La pasión según Pep Amores, Júlia Girós, Pol Picas, Nina Solà,

26.- Mujeres de sal, Iris Carballo

27.- La revolución bailando, Julia Rebato, Almudena Saíz

28.- Pero que todos sepan que no he muerto, Andrea Weiss

29.- Breathe, Susana Barranco

30.- Entre perro y lobo, Irene Gutiérrez

31.- Singled (Out), Mariona Guiu, Ariadna Relea

32.- Ez, Eskerrik asko! La ventana de Gladys, Berta Gaztelumendi

33.- La loba parda, Cristina Ortega blanco

34.- 15 horas, Judith Colell

35.- Federica Montseny, Laura Manyà

36.- Cartas de Akyab, Eugenia Balcells