El dato que preocupa al Real Madrid cuando tiene mayor dominio en los partidos

La derrota del Real Madrid frente al Getafe aviva LaLiga al inicio del nuevo año. Las victorias de Sevilla, Atlético de Madrid y Barça hacen que los de Ancelotti vuelvan a estar alerta por una posible derrota de su colchón de puntos.

Álvaro Benito, Gustavo López, Kiko Narváez y Raúl Ruiz vuelven a unirse en 'El Sanedrín' de futbolistas para arrancar este 2022 junto a Manu Carreño en su sección de El Larguero.

¿Hay Liga tras la derrota del Real Madrid?

Álvaro Benito: "La frase de Ancelotti vino por los errores de concentración. Hay un dato que dice que cuando el Real Madrid ha tenido más posesión, en esos partidos se ha dejado puntos. Al equipo le están faltando herramientas en este tipo de contextos".

Gustavo López: "El Sevilla tiene un partido menos y podría ponerse a dos puntos. Queda muchísima Liga. Creo que también puede haber algún equipo sorpresa. Es cierto que el colchón que tenía el Real Madrid, puede verse recortado, pero sigue siendo el número uno para llevarse LaLiga".

Kiko Narváez: "El Barça está a quince puntos y con las bajas que ha tenido el equipo está en una clara transición. Quedan 19 partidos, pero por sensaciones yo veo en la lucha al Sevilla. El Atleti tiene que estar más pendiente de asegurar la Champions".

Raúl Ruiz: "En lo que queda de Liga, veremos a ver qué pasa con todo el tema de contagiados por el coronavirus y ver con cuántos jugadores afrontarán los equipos cada jornada".

¿Encajan Ferran y Morata en el Barça?

Álvaro Benito: "Yo sí los veo. A mí Ferran me gusta mucho, la única duda es dónde van a jugar, todo dependerá de si llega o no Morata. Ya sabemos lo que da y lo que no da Álvaro. Él no tiene regularidad en cuanto al gol, no es un supergoleador. Es joven, pero creo que no ha terminado de dar ese salto cualitativo. Sin embargo, pienso que le puede dar mucho al Barça".

Kiko Narváez: "En el presente le viene muy bien. Puede contagiar mucho entusiasmo a la hora de presionar. Es darle mucha importancia a lo que quiere Xavi Hernández, un entrenador que se parece a lo que quiere Luis Enrique. Los dos le vienen muy bien".

Gustavo López: "Coincido con ellos. Es lo que el mercado le puede aportar a las condiciones del Barça. Morata le puede dar finalización, desmarques de ruptura, y sobre todo, lo que se construya detrás de él. Se tiene que ganar la regularidad".

El Atlético de Madrid vuelve al 4-4-2

Gustavo López: "Simeone se siente más cómodo con su antiguo sistema, el 4-4-2. Muchas de sus decisiones respecto al dibujo llegan por adaptar a los jugadores".

Kiko Narváez: "Le dio sus resultados la temporada pasada, sin olvidar la primera vuelta excelsa que hizo. Kondogbia abarcando más campo lo veo algo lógico, al igual que Hermoso jugando de central por la izquierda".