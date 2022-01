Pepa Blanes: "Nunca le diría a nadie lo que tiene que ver, pero sí me preocupa que no escapemos del algoritmo"

"La vida no es como la has visto en el cine", le acababa reconociendo Alfredo a Totó en 'Cinema Paradiso'. A Totó no es que el cine le acompañara en su vida, es que directamente era su vida. Era su manera de entenderlo todo. El cine es una puerta abierta al mundo que nos rodea, a la historia, al drama que nos tocó vivir, una puerta abierta a otros mundos, a la imaginación. De todo esto y más vamos a hablar con Pepa Blanes, jefa de Cultura de la Cadena SER y autora de 'Abre los ojos. Pelis y libros para entender el mundo' en 'Hora 25' con Aimar Bretos.

"Hay gente muy bestia y que está haciendo un cine que cambia los modos de representar y gente muy viejuna, que sigue haciendo un cine muy conservador. Lo que sí que creo es que películas que en su día no fueron un escándalo hoy sí que lo serían", explica Blanes. Y pone de ejemplo 'Balada triste de trompeta', de Álex de la Iglesia. "Los productores no arriesgan nada. De hecho, creo que Netflix, con todos los errores que tiene, está financiando películas de directores que no encuentran financiación en las productoras tradicionales", señala.

Acerca de la homogeneización del consumo, esa tendencia a que el consumo cultural sea cada vez más compartido y más igual, la periodista responde: "Jamás le diría a nadie lo que tiene que ver, pero sí que me preocupa que no escapemos al algoritmo y que al final caigamos todos en 'El juego del calamar' que encima está muy fabricada para eso". "Por un lado, los directores y directoras se inspiran en lo que ven en la calle, está inspirado en la realidad y en el contexto social, por otro lado, también el cine cambia algunas cosas. El hecho de ver 'Veneno' hace que la opinión de muchas familias sobre los trans haya cambiado", dice Blanes sobre el poder del cine.