Joaquín Estefanía

No repetir la historia. Mientras no se convoquen elecciones generales, los sondeos que se publican solo pueden ser interpretados como manifestaciones genéricas de las grandes tendencias de voto. Todos ellos apuntan, entre otros aspectos, a una recomposición del espacio de la derecha ideológica. En tres sentidos: práctica desaparición de Ciudadanos, leve crecimiento del PP y fuerte aumento de la extrema derecha. Lo que los sondeos no señalan tan nítidamente es que esos cambios van acompañados de un giro a la derecha de los conservadores sensatos, el desplazamiento de la derecha tradicional hacia la extrema derecha y la transformación de esta última en derecha alternativa. No es un caso específico español, véase Francia. Las llamadas derechas alternativas son constelaciones de fronteras difusas que se proponen capturar en conformismo social, en favor de distintas salidas políticas, todas antiprogresistas. Tampoco esto es nuevo. Un clima parecido se vivió en las décadas de los años veinte y treinta del siglo pasado, mientras el mundo se enfrentaba a la llamada decadencia de Occidente y a la crisis de la democracia liberal. Conocemos bien la historia. No la repitamos.