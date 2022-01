"Es un día histórico para la ciudad": Linares y Alcoy, de gala para recibir a Barça y Real Madrid

Linares y Alcoy ya se han vestido de gala para recibir en la noche del 5 de enero a Barça y Real Madrid en la Copa del Rey. Una cita mágica por la llegada de los Reyes Magos a todas las casas, pero también especial en estas dos ciudades por los dos eventos futbolísticos que se van a celebrar.

José Manuel Gómez, del Linares, y Pablo Carbonell, del Alcoyano, estuvieron en El Larguero junto a Manu Carreño para hablar de lo bonita que es esta competición y lo que puede suponer para ambos clubes conseguir dar la campanada y eliminar a los dos colosos del fútbol español

"Un día histórico para la ciudad"

Ambos futbolistas coincidían en que es un día histórico para la ciudad. En el caso de José Manuel, explica que ahora le tocará jugar el partido con una máscara que tendrá que llevar mínimo seis meses. "Yo prefiero que el Barça venga con todo. Estamos esperándolos con muchas ganas y deseando que estén todos. Lo hemos comentado el hecho de que no esté Messi, pero de todos modos vamos a ir a por ellos", señala.

Manu le preguntó si había recibido muchos mensajes preguntándole por entradas, y él afirmó diciendo que ha tenido mensajes de gente que no se acuerda de él, pero he conseguido entradas para mi familia y amigos. Además, también desea suerte a su compañero en Alcoy: "Yo siempre he sido simpatizante del Real Madrid, pero mañana voy con el Alcoyano. Me gustaría que pasen siempre los equipos humildes".

Bonitos gestos por parte de Real Madrid y Barça

Pablo Carbonell, del Alcoyano, dio a conocer el bonito gesto del Real Madrid: les han dado un listado para que todo el mundo pueda tener un recuerdo en forma de camiseta. Es un gran detalle. "Cada uno hemos elegido una camiseta. Luego ya veremos. El año pasado elegí la de Kroos y en el partido tuvo el detalle Isco de dármela. Este año he cogido a Benzema", dice.

El futbolista del Linares también coincide afirmando que el Barça ha hecho lo mismo con ellos: "Tienen pensado traer equipaciones para tenerla cada uno de nosotros de recuerdo. Si surge la ocasión de pedírsela, se la pediremos y no creo que tenga problemas".