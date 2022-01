Xavier Vidal-Folch

Acaban de escucharle. Hace bien el ministro Garzón en intentar explicarse. Porque lo cierto es que volvió a liarla con unas declaraciones intempestivas. Ya saben, en las que criticaba a la ganadería española en las macrogranjas industrializadas. Probablemente haya motivos para la crítica. Pero nunca torpemente. Ni de forma tan inadecuada. Los ministros no son comentaristas de actualidad, sino responsables de tomar medidas, si es que son necesarias. De resolver problemas, nunca de crearlos. Y menos aún si, además, la fuente de su conocimiento es extraña, foránea y etérea. Dijo el ministro, al diario británico 'The Guardian', que esa crítica la había leído en "un reportaje". Y añadió: "Creo que el origen del estudio era el Reino Unido, aunque no estoy seguro". Vaya, vaya, vaya... profundidad, exactitud y memoria. Han salido al paso dos ministras diciendo que su colega hablaba "a título personal". Pero ¿qué es esta broma? ¿Desde cuándo un ministro habla sobre un asunto que le compete como si fuera un ciudadano de a pie? Hay un precedente nefasto de lengua fácil e irresponsable. Un caso mucho peor. Hace exactamente diez años el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, declaró a otro diario británico, el 'Financial Times', que la banca española tenía un agujero de 50.000 millones de euros. Precipitó su crisis. Juró que su rescate nos saldría gratis. Y todavía tenemos que acabar de pagarlo. O sea que ocurrencias, las justas.