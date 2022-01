¿Por qué es racista pintar de negro a una persona blanca en las cabalgatas de los Reyes Magos?

Las cabalgatas de Reyes Magos recorren casi todas las calles de España cada año, y muchas de ellas todavía incluyen a personas blancas con pintura negra en la cara para representar a las pajes del rey Baltasar, el único negro de la tríada que tare juguetes a los niños y niñas españoles.

Desde hace varios años, colectivos de personas racializadas exigen el fin de esta práctica con raíces racistas, este año con la campaña #StopBlackFaceinSpain, del colectivo Afroféminas. Pero, ¿qué significa hacer blackface y por qué es racista?

#StopBlackFaceinSpain Hemos creado esta campaña de firmas en @change_es por si queréis echarnos una mano para que estos actos se tranformen en algo que nos incluya a todxs. Tu firma es un pasito más hacia el final del blackface en las fiestas navideñashttps://t.co/3eQt3mP7Hg pic.twitter.com/1gKfBWompV — Afroféminas (@Afrofeminas) January 5, 2022

Una historia de humillación

En La Ventana hemos hablado con Ana Isabel Bueriberi, miembro de este colectivo, que ha explicado los orígenes de este término. Se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando existió en Estados Unidos el género ‘Minstrel’, en el que personas blancas pintaban sus rostros de negro para “ridiculizar a las personas negras, pintándolas como animales y objetivizándoles de esta manera en tono de humor y desde la superioridad que tenían las personas blancas en ese momento”.

Ahora esta práctica está muy mal vista en Norteamérica, y se ha llegado a un consenso social para condenarla. Se suceden casos como el del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que acudió a una fiesta privada “disfrazado” de persona negra en 2001. Años después salieron a la luz fotografías del evento, y el político pidió disculpas públicamente, aunque su popularidad se resintió igualmente.

La Cabalgata de Alcoy y otros trending topics

En España, sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso social uniforme en cuanto a este tema. Alcoy, en Alicante, es la localidad con la cabalgata más antigua del país, y todos los años copa portadas por su costumbre de pintar a todos los pajes de Baltasar de negro, en lugar de escoger a personas negras para interpretar este mismo papel.

“Llevamos desde 2017 haciendo esta campaña”, asegura Ana Isabel, “y en los comentarios salta mucha gente que dice ser de Alcoy y que está orgullosa y reconoce como una experiencia gratificante toda esta performance, porque no hay otra forma de llamarlo”.

“Se disfrazaban de esclavos”, añade, “la excusa ahora es que se pintan de negro para que no se les reconozca la cara o porque históricamente entraban por la chimenea y se manchaban de hollín”.

La repulsiva e insultante práctica del blackface continúa en nuestro país a pesar de ser una "tradición" racista y desactualizada. pic.twitter.com/BibFwNRGXG — Afroféminas (@Afrofeminas) January 2, 2022

“Pero si hay documentos gráficos, fotos y artículos que te están diciendo que tienen este origen, por más que tu intención sea diferente no lo hagas. Hemos subido diferentes artículos y contenido a redes sociales explicando el porqué y yendo a fuentes, porque no estamos hablando de nada nuevo, esta reivindicación lleva mucho tiempo, pero no hay más ciego que el que no quiere ver”, explica Ana Isabel.

A pesar de esto, cada vez más gente reconoce esta práctica como racista, y cada vez más pajes de Baltasar son negros en vez de blancos pintados de negro. La campaña en redes sociales levanta ampollas, pero hace que muchas personas se cuestionen una tradición que podría renovarse y dar una oportunidad a niños y niñas españoles racializados para ver a un rey mago y a unos pajes que se parecen a ellos.