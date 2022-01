Muere Peter Bogdanovich, icono del cine de los 70

Peter Bogdanovich fue uno de los directores que más influyó en el cine de los setenta y fue autor de títulos como La última película, un éxito comercial y de crítica que floreció cargado de nominaciones al Oscar. Bogdanovich ha fallecido por causas naturales poco antes de las 01.00 de la madrugada (hora local estadounidense), de acuerdo con un comunicado remitido por su hija, Antonia Bogdanovich. "Nos gustaría pedirle respeto por nuestra privacidad mientras lamentamos la muerte de nuestro ser querido, este hombre maravilloso", según un comunicado recogido por la cadena NBC.

Cinéfilo empedernido, reconoció que veía unas 400 películas al año, y crítico de cine antes que actor y luego director. Escribió reseñas en revistas como Esquire, Village Voice y The New York Times, al tiempo que trabajaba en el MOMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la preparación de una antología de películas sobre Orson Welles y Howard Hawks.

En 1968, siguiendo el ejemplo de Truffaut, Godard, Chabrol y Éric Rohmer, fundadores de la Nouvelle Vague, Bogdanovich se hizo director. Junto con su esposa se trasladó a Los Ángeles, donde gracias a su persistencia rondando a los publicistas conseguía invitaciones para fiestas y estrenos. Así estuvo hasta que empezó a trabajar como guionista en 1964 con Roger Corman en Los ángeles del infierno, de 1966. Debutó con Targets (El héroe anda suelto) y continúo con Las mujeres prehistóricas.

Fue en 1971 cuando estrenó su gran éxito The last Picture Show, La última película, que obtuvo ocho nominaciones a los Oscar. Después siguió con éxitos en l comedia como en ¿Qué me pasa, doctor? con Barbara Streisand. Con un estilo que bebía del cine clásico de Wells, o Hawks, y siempre defendiendo el tono auroral en el cine de Hollywood. De hecho, formó parte de The Directors Company, un acuerdo de producción con la Paramount que daba a los directores carta blanca a cambio de no pasarse del presupuesto. En Luna de papel, otro de sus éxitos, creó una comedia sobre la Gran Depresión con la que ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián en 1973. En el 74 adaptó la novela de Henry James en Una señorita rebelde, un título que supuso el principio del fin de su carrera como director.

A partir de ahí sus trabajos no lograban conectar con la crítica salvo excepciones como Máscara en 1985 con Cher, que ganó el Oscar a mejor maquillaje y el premio a mejor actriz en Cannes. Hizo una secuela de La última película. Se tituló Texasville y fue un fiasco. Dirigió dos comedias posteriores como Qué ruina de función y Esa cosa llamada amor. Fue en los noventa y hasta 2001 no volvería a dirigir. Estrenó The Cat's Meow.

Su última película es Shes funny that way, estrenada en 2014. Además de dirigir películas para televisión, Bogdanovich volvió a actuar en un papel de estrella invitada en la serie de HBO, Los soprano, como terapeuta. Bogdanovich dirigió un capítulo. También tuvo un cameo en la quinta temporada de la serie The Good Wife.

Además de cineasta Bogdanovich ha sido un divulgador de cine. Se hizo amigo de Welles, a quien entrevistó. Publicó varios libros de cine como Ciudadano Welles o Conversaciones con directores de leyenda. Bogdanovich deja tras de sí un extraordinario legado como uno de los grandes representantes del llamado Nuevo Hollywood, una corriente cinematográfica de marcado carácter contracultural y con una nítida influencia europea, así como puerta de entrada a legendarios directores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese o George Lucas.