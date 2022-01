'The Tender Bar': Ben Affleck ahora es el tío molón

Después de ser uno de los referentes del cine comprometido en Hollywood, George Clooney parece algo desenfocado en sus últimas películas como director. Tras las buenas críticas y las nominaciones que obtuvo por ‘Buenas noches, buena suerte’ o ‘Los idus de marzo’, ha ido perdiendo fuelle con títulos como ‘The Monuments Men’, donde contaba la recuperación de obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial, o ‘Suburbicon’, un drama con connotación racial.

En su última etapa como creador son las historias de padres e hijos las que más parecen interesarle. Así lo mostró en ‘Cielo de medianoche’, una epopeya de ciencia ficción que estrenó Netflix, y lo vuelve a hacer en ‘The Tender Bar’, su estreno en Amazon Prime Video.

La película está basada en las memorias del periodista y escritor J.R. Moehringer, ganador del Pulitzer, en las que narraba sus recuerdos de infancia y juventud. Su manía de buscar una figura paterna, ante la ausencia de su padre -un locutor de radio al que llama La Voz- en medio de la precariedad en la que vivía su madre. Su referente fue su tío Charlie, un voraz lector que regentaba un bar en Long Island Nueva York, el Dickens, y que le enseñó a madurar y a amar la literatura. Ben Affleck ha conseguido una nominación a los Globos de Oro por este papel entrañable por el que no deja de recibir buenas críticas.

"Ha sido una experiencia tremenda, una colaboración entre actores, cuando hay un buen material, un buen director y unos buenos compañeros es la mejor suerte para un actor. Me gusta mucho cómo trabaja George y el ambiente que crea, cuando te llega una oportunidad así, la tienes que aprovechar. Entiende a los actores, tiene esa afinidad y es alguien que te hace mejor", confesaba el actor en una rueda de prensa virtual.

Affleck tiene una buena relación con Clooney, ya que fue éste quien produjo ‘Argo’, película ganadora del Oscar que el actor protagonizó y dirigió. Junto a él está Tye Sheridan, que interpreta al personaje protagonista de adolescente, cuando llega a la universidad. Su versión infantil la firma el debutante Daniel Ranieri.

El bar de las grandes esperanzas, así se titula la novela autobiográfica que ha adaptado el guionista William Monahan, ganador del Oscar por ‘Infiltrados’, habla de cómo crecer, de cómo madurar en un ambiente deprimido social y económicamente. El personaje de Affleck es una mezcla de tipo duro, hecho a sí mismo, tierno e interesado en los cuidados y apasionado de la lectura aunque no pudiera estudiar por cuestiones económicas, de ahí el apoyo a su sobrino para que sí vaya a la universidad, una historia que le era muy cercana al propio actor.

"Hay un buen número de personas en mi vida que me han ayudado y me han animado a cumplir mis ambiciones. Mi padre es el primero, fue un tipo que siempre me animó a ir a la universidad y a escribir, él no pudo hacerlo, pero le gustaba mucho escribir y la literatura. No fue a un colegio caro, ni siquiera al instituto, pero le preocupaba que usara bien el lenguaje y que las historias fueran para todo el mundo de una manera democrática. Mi abuelo también fue una figura importantísima en mi vida por muchos motivos y luego está mi profesor de teatro, el que creyó en mí, me dio confianza para dedicarme a esto. Incluso cuando nadie me contrataba como extra, yo pensaba que para él era bueno, así que me lo creía, es muy poderoso tener buenos mentores. Eso marca la diferencia”, explicaba de su compromiso en este proyecto.

Una historia honesta, sentimental y que, aunque habla de esfuerzo y de trabajo, se aleja de ese mito que es y sigue siendo el sueño americano, como decía Affleck, más afianzado en el este que en el oeste de Estados Unidos, donde él vivió y creció y donde se desarrolla esta historia en la isla de Long Island en Nueva York, poblada de clase obrera americana que ahora mismo sufre ese desamparo que muestra la película.