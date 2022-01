Muere Sidney Poitier, el actor negro que rompió todas las barreras

El actor ha muerto a los 94 años, según ha confirmado su familia a la prensa americana y a la de Bahamas. Sidney Poitier es un hito en la cultura popular norteamericana. El primer actor de color que tuvo la consideración de estrella de Hollywood. En los años cincuenta y sesenta, aquellos en los que los negros luchaban en muchos estados por la igualdad legal con los blancos, su figura supuso para su raza un motivo de esperanza.

A lo largo de su carrera Sidney Poitier no hizo otra cosa que romper barreras y tabúes. Fue, por ejemplo, el primer actor negro que besó a una mujer blanca en la pantalla; el primero que ganó un premio de interpretación en un festival de cine, el de Venecia. Y en 1963 fue también el primero que ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación en Los lirios del valle. Fue también una de las estrellas más taquilleras de la década de los sesenta consiguiendo que el público no le viera únicamente como un actor de color.

Sus padres, originarios de las Bahamas, fueron a Estados Unidos, donde vendían tomates en Miami. Fue allí donde nació en 1927. De joven se mudó a América donde trabajó lavando platos y coches. A los 18 años se presentó a unas pruebas en el American Negro Theater, pero no le aceptaron. Debutó en 1950 con el director Joseph L. Mankiewicz en Un rayo de luz. Después llegaron títulos como Fugitivos, con la que logró estar nominado al Oscar, que lo ganó unos años más tarde. Posteriormente en 1965, destacó en la película antibelicista Estado de alarma. To sir with love, El calor de la noche y Adivina quién viene esta noche, uno de sus papeles más populares junto a Katharine Hepburn. Es su papel más emblemático interpretando a un médico que iba a conocer a los padres de su novia, una chica blanca.

También ha dirigido películas como Sucedió un sábado y Let's do it again, junto a su amigo Bill Cosby, o Locos de remate. A finales de los 80 regresó al cine como actor con películas como Dispara a matar y Los fisgones y durante los 90 rodaría sobre todo filmes para la televisión. En 2002, 38 años después de recibir el Óscar al mejor actor, Poitier fue elegido por la Academia de Hollywood para recibir el Oscar Honorífico.

Sidney Poitier se ha casado dos veces. Tiene seis hijas, cuatro de su primera mujer y dos de la segunda. En 1997 aceptó el cargo de embajador de Bahamas en Japón. A principios del siglo XXI abandonó el cine y en 2002 le concedieron el Oscar honorífico por toda su carrera. Hoy en día Sidney Poitier es algo más que un actor, es una institución norteamericana, un caso único e irrepetible. Y es que, como siempre dice el propio actor, su vida ha sido una excepción. En torno a su figura y a su significativo también ha habido polémica. Sus detractores dicen que Poitier fue solo una cuota. Un negro muy presentable con el que Hollywood trató de maquillar una industria que seguía siendo tremendamente racista.